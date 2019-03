La secuela de Pequeñas Mentirosas y el regreso de Vikings y Knightfall, con Mark Hamill, platos fuertes de HBO en marzo

Actualizado 01/03/2019 13:32:41 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secuela Pequeñas Mentirosas: Perfeccionistas y el regreso de Knightfall con su segunda temporada, que incorpora a Mark Hamill al reparto, y Vikings con la segunda parte de su quinta temporada son los estrenos más destacados de HBO para este mes de marzo.

La primera temporada de Pequeñas Mentirosas: Perfeccionistas, el spin-off de Pretty Little Liars, llega a HBO el próximo 21 de marzo. Su sinopsis oficial reza: "Todo parece perfecto en Beacon Heights, desde su Universidad de alto rendimiento hasta sus alumnos de élite, pero nada es lo que parece. La estresante necesidad de ser perfecto desemboca en el primer asesinato del pueblo. Detrás de cada perfeccionista hay un secreto, una mentira y una (necesaria) coartada".

El 26 de marzo será el turno de Knightfall con su segunda entrega. El actor Mark Hamill se suma al elenco como Talus, un antiguo caballero y maestro templario que tendrá un conflicto moral con Landry. Por su parte, la tercera temporada de Better Things, creada y protagonizada por Pamela Adlon, ya está disponible en HBO. La nueva entrega tendrá como estrellas invitadas a Sharon Stone, Matthew Broderick o Doug Jones.

Además, los diez capítulos que continúan la penúltima temporada de Vikings, que ya ha renovado por una sexta entrega, verán la luz este domingo 3 de marzo. Otro esperado estreno tendrá lugar el próximo 28 de marzo. Se trata de la primera temporada de Lo que hacemos en las sombras, un retrato del día a día (o más bien noche a noche) de cuatro vampiros que han compartido piso durante cien años en Staten Island.

También aterrizan en HBO la miniserie El caso contra Adnan Syed (11 de marzo), que arroja luz sobre los hechos analizados en el podcast Serial y aporta nuevos datos a la investigación; el documental Comunión (1 de marzo), seleccionado por Polonia para los premios Oscar. Además el canal de pago estrenará en exclusiva Muerte en León: Caso cerrado (22 de marzo), el último capítulo de la serie que aborda los hechos que llevaron al asesinato de la política Isabel Carrasco.

Los documentales The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, sobre el fraude a gran escala perpetrado por Elizabeth Holmes, y A Nation Under Stress, que refleja una América cada vez más estresada, llegan a HBO el 19 y el 26 de marzo, respectivamente.

Asimismo, HBO incorpora a su catálogo títulos como Perdiendo el norte (6 de marzo), 8 apellidos vascos (7 de marzo), Kong: La isla calavera (9 de marzo), Ágora (14 de marzo) o Fargo (15 de marzo), entre muchos otros. Desde este 1 de marzo, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de la serie Las sirenas de Mako y con la primera temporada de Alvin y las ardillas, el 28 de marzo. Además de contar con películas como Scooby-Doo 2: Desatado (ya disponible), 3 Ninjas (15 de marzo) o Tadeo Jones (28 de marzo), entre otras.