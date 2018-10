TCM retransmite en exclusiva en España la ceremonia de los premios BAFTA este domingo

Actualizado 16/02/2018 15:11:31 CET

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El canal de televisión TCM retransmitirá, en exclusiva en España, la ceremonia de entrega de los premios BAFTA en su 71ª edición este domingo 18 de febrero, unos galardones que concede la Academia Británica de Cine y Televisión.

Así lo ha anunciado la cadena, que ha detallado que, tras doce años como maestro de ceremonias, el actor Stephen Fry cede su puesto a Joanna Lumley, una actriz que se hizo popular gracias a su trabajo en la serie de televisión Absolutamente fabulosas.

Asimismo, TCM ha avanzado que durante la retransmisión (a partir de las 23.00 horas), comentarán la ceremonia los periodistas Juan Zavala y María Guerra, conductora del programa La Script de la Cadena SER; y que toda su programación del domingo estará dedicada a los BAFTA con la emisión de una selección de películas que fueron premiadas en diferentes ediciones.

En concreto, la cadena ofrecerá títulos como 'Alicia ya no vive aquí', de Martin Scorsese, que en 1976 ganó cuatro estatuillas; 'El discurso del rey', gran triunfadora de 2011 con siete galardones; o 'Boyhood', de Richard Linklater, que en 2015 consiguió los BAFTA a la mejor película del año y el de mejor actriz de reparto para Patricia Arquette.

'La forma del agua', la nueva película de Guillermo del Toro, lidera las nominaciones de los premios BAFTA, en los que aspira a un total de 12 galardones. En número de nominaciones, le siguen 'El instante más oscuro' y 'Tres anuncios a las afueras', con nueve nominaciones; 'Blade Runner 2049' y 'Dunkerque', con ocho; 'I, Tonya', con cinco; 'Call me by your name' y 'El hilo invisible', con cuatro; y 'Las estrellas de cine no mueren en Liverpool', 'Lady bird' y 'Paddington 2', con tres.

Por apartados, el premio a Mejor película podría ser para 'Call me by your name', 'El instante más oscuro', 'Dunkerque', 'La forma del agua' y 'Tres anuncios a las afueras', mientras que el galardón a Mejor director podría recaer en Denis Villeneuve ('Blade Runner 2049'), Luca Guadagnino ('Call me by your name'), Christopher Nolan ('Dunkerque'), Guillermo del Toro ('La forma del agua') y Martin McDonagh ('Tres anuncios a las afueras').

Por otro lado, las películas que aspiran al premio a la Mejor película británica son 'El instante más oscuro', 'La muerte de Stalin', 'Tierra de Dios', 'Lady Macbeth' y 'Paddington 2'.

En el apartado actoral, Anette Bening ('Las estrellas de cine no mueren en Liverpool'), Frances McDormand ('Tres anuncios a las afueras'), Margot Robbie ('I, Tonya'), Sally Hawkins ('La forma del agua') y Saoirse Ronan ('Lady bird') aspiran al premio a la Mejor actriz protagonista.

Por el premio a Mejor actor compiten Daniel Day-Lewis ('El hilo invisible'), Daniel Kaluuya ('Déjame salir'), Gary Oldman ('El instante más oscuro'), Jamie Bell ('Las estrellas de cine no mueren en Liverpool') y Timothée Chalamet ('Call me by your name').

En cuanto a las películas que aspiran al galardón a la Mejor película de habla extranjera, las nominadas son 'Elle', de Paul Verhoeven (Francia), 'Primero mataron a mi padre', de Angelina Jolie (Vietnam), 'La doncella', de Park Chan-wook (Corea del Sur), 'Loveless', de Andréi Zviáguintsev (Rusia), y 'El viajante', de Asghar Farhadi.

Respecto a las nominaciones a Mejor película de animación, en este apartado se encuentran las películas 'Coco', 'Loving Vincent' y 'La vida de calabacín'.