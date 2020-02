La 5º temporada de 'Better Call Saul' llega a Movistar Series

Actualizado 20/02/2020 13:03:33 CET

Imagen de la 5ª temporada de 'Better Call Saul'

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La quinta temporada de 'Better Call Saul', el spin-off de 'Breaking Bad', llegará a Movistar Series el próximo lunes 24 de febrero, el mismo día de su estreno en EE.UU. La serie, dirigida por el creador de la ficción original, Vince Gilligan, narra la historia de Saul Goodman (Bob Odenkirk) años antes de que Walter White se cruce en su camino.

En esta nueva entrega, la decisión de Jimmy McGill (Odenkirk) de practicar la ley bajo el nombre de Saul Goodman genera inesperados cambios en quienes están a su alrededor. Atrás han quedado los intentos de Jimmy de jugar según las normas y reglas de los abogados más respetados. En su lugar, un arsenal de trampas legales y trapicheos ilegales marcan a su alter ego Saul, para quien ha llegado la hora de abrirse a nuevos horizontes, ampliar la red de contactos y consolidar su nueva identidad.

Junto al protagonista Bob Odenkirk, 'Better Call Saul' cuenta en su reparto con Jonathan Banks ('Breaking Bad', 'Community') en el papel de Mike Ehrmantraut; Rhea Seehorn ('Whitney', 'House of Lies') como Kim Wexler; y Giancarlo Esposito ('Breaking Bad', 'The Mandalorian') como Gus Fring, personaje icónico de 'Breaking Bad' dueño de Los Pollos Hermanos y principal 'dealer' de Nuevo México.

Además, esta temporada cruza de nuevo el universo de 'Breaking Bad' con las apariciones de Dean Norris, que repite su papel como Hank Schrader, el agente de la DEA y cuñado de Walter White; así como su compañero de unidad Steven Gomez, interpretado por Steven Michael Quezada.

Después de su estreno el lunes 24 de febrero, 'Better call Saul' estrenará su segundo episodio el miércoles 26. A partir de esta fecha, habrá un nuevo capítulo disponible cada miércoles en Movistar Series.