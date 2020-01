La 4ª temporada de 'Fargo' llegará en abril a Movistar

Actualizado 14/01/2020 13:44:21 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cuarta temporada de 'Fargo', la serie de Noah Hawley inspirada en el universo de los hermanos Coen, llegará a Movistar Seriesmanía en abril de este año. Ambientada en los años 50, esta nueva entrega seguirá a las dos grandes mafias de Kansas City en una historia de supervivencia e inmigración.

Noah Hawley vuelve a firmar como guionista, director y productor ejecutivo de la serie, que cuenta con varios Globos de Oro y premios Emmy, incluyendo el reconocimento a la mejor miniserie.

En esta nueva entrega de 'Fargo' aparecerán nuevos personajes, tan patéticos como heroicos. Dos grandes mafias, la italiana y la afroamericana, controlan la otra cara de la economía: la de la explotación, los chanchullos y las drogas. Con el fin de prosperar y mantener una relativa paz, los líderes de ambas familias deciden intercambiarse a sus hijos primogénitos y criarlos como suyos.

'Fargo 4' está protagonizada por Chris Rock ('In Living Color', 'Arma letal 4'), Jason Schwartzman ('Viaje a Darjeeling', 'Mozart in the Jungle'), Jessie Buckley ('Chernobyl'), Ben Wishaw ('El regreso de Mary Poppins', 'Un escándalo muy inglés'), Jack Huston ('Mr. Mercedes', 'Boardwalk Empire') y Salvatore Esposito ('Gomorra'), entre otros.