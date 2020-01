'The Walking Dead: World Beyond' llegará en abril a AMC

Actualizado 17/01/2020 14:11:21 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

'The Walking Dead: World Beyond', llegará a AMC el lunes 13 de abril a las 22:10 horas. La ficción que amplía el universo zombi, creada por Scott M. Gimple, estará ambientada en está Nebraska y seguirá los pasos de un nuevo grupo de jóvenes nacidos en el mundo postapocalíptico de The Walking Dead.

La serie ahonda en una nueva historia y mitología que sigue los pasos de la primera generación nacida en la civilización superviviente del mundo postapocalíptico de 'The Walking Dead'. En la ficción, dos hermanas abandonarán, junto con dos amigos, la seguridad y comodidad de sus hogares con el fin de emprender una importante búsqueda en la que se enfrentarán a enormes peligros, conocidos y desconocidos.

Mientras son perseguidos tanto por aquellos que quieren protegerlos como por los que desean hacerles daño, una historia de madurez y transformación se desarrollará en un territorio hostil, que pondrá en jaque todo lo que los protagonistas conocen sobre su propio mundo y sobre ellos mismos. Algunos se convertirán en héroes. Otros, en villanos. Pero todos encontrarán la verdad que anhelan.

Creada por Scott M. Gimple y el showrunner Matt Negrete, 'The Walking Dead: World Beyond' estará protagonizada por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella y Julia Ormond.

Producida y distribuida por AMC, 'The Walking Dead: World Beyond' llegará a la cadena el lunes 13 de abril a las a las 22:10 horas.