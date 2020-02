Tráiler de 'Devils', el drama financiero de Sky con Patrick Dempsey, Alessandro Borghi y Laia Costa

Actualizado 20/02/2020 14:23:51 CET

La serie de Sky Italia 'Devils' ha lanzado su primer tráiler oficial, ambientado en la Bolsa de Londres en 2011. La ficción, que cuenta con la participación de la española Laia Costa ('Victoria', 'Foodie Love'), está basada en el best-seller de Guido Maria Brera, 'I Diavoli', sobre los oscuros entresijos del mundo financiero.

Protagonizada por Alessandro Borghi ('Suburra', 'The First King: Birth of an Empire') y Patrick Dempsey ('Anatomía de Grey', 'La verdad sobre el caso Harry Quebert'), 'Devils' narra, a lo largo de diez episodios, la compleja relación entre el despiadado jefe de operaciones de uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, Massimo Ruggeri, y el director general de la empresa y uno de los hombres más poderosos de las finanzas mundiales, Dominic Morgan.

El vínculo entre ambos comienza a resquebrajarse cuando Massimo se ve inmerso en una guerra financiera intercontinental provocada por los intereses ocultos de Dominic. Entonces, Massimo deberá escoger entre ser leal a su mentor o traicionarle. "Nadie se merece un éxito como este", le reprocha, en el adelanto, antes de que Dominic le acuse de conspirar contra él.

El reparto lo completan Kasia Smutniak ('Loro', 'Perfetti Sconosciuti') como Nina, la sofisticada esposa de Dominic Morgan, y Laia Costa, que dará vida a Sofía, una hacker que trabaja para una plataforma de espionaje encargada de desvelar los secretos del oscuro mundo político y financiero.

Junto a ellas estarán Lars Mikkelsen ('Sherlock', 'House of Cards'), Malachi Kirby ('Curfew', 'Raíces'), Paul Chowdhry ('Live at the Apollo', 'Intercambio de parejas'), Pia Mechler ('Everything Is Wonderful'), Harry Michell ('Chubby Funny') y Sallie Harmsen (Blade Runner 2049').

'Devils' está dirigida por Nick Hurran ('Sherlock', 'Doctor Who' 'Altered Carbon') y Jan Michelini ('I Medici') con un guion de Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate y Barbara Petronio.

Producida por Sky Italia y Lux Vide en colaboración con Sky Studios, Orange Studio y OCS, 'Devils' llegará a Sky este año 2020.