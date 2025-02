Valeria dice adiós en Netflix con la maternidad y la crisis de los 30 como protagonistas: "Se habla muy poco de esto"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Valeria', serie basada en las novelas de Elísabet Benavent, se despedirá con su cuarta y última temporada. Será este viernes 14 de febrero cuando llegue a Netflix la nueva entrega, en la que la maternidad y la crisis de los 30 son los temas centrales de sus seis episodios.

"Se ve la maternidad desde muchos prismas, desde el ser madre y desde el no serlo", explica Paula Malia, Carmen en la ficción, en una entrevista concedida a Europa Press. "En general, a nivel de ficción, nos falta hablar mucho. Todo puede ser más o menos novedoso porque se habla muy poco sobre la maternidad, sobre lo que significa, sobre los cambios, sobre el impacto", expone por su parte Silma López, que da vida a Lola.

En este sentido, López pide que "hablemos más" sobre este tema, recordando también que el retraso en la edad de la maternidad está invisibilizado. "Nuestra generación es bastante 'carpe diem', y eso está genial, no tengo nada en contra de ello, me parece fantástico. Simplemente, cae como un batacazo cuando a los 35 años te enteras de que tus posibilidades de ser madre, si es que quieres, caen en picado", esgrime. "¿Por qué nadie me ha dicho esto? Son temas de los que se necesita hablar", agrega.

"Cuando cuentas a la gente que estás embarazada, crea un espejo y todo el mundo se lo plantea por primera vez", comenta Diana Gómez, quien interpreta al personaje que da título a la serie de Netflix. "Esto pasa y en 'Valeria' también pasa", puntualiza.

Teresa Riott, que encarna a Nerea, también recalca cómo la temporada 4 refleja la presión que ejerce la sociedad sobre las mujeres respecto a la maternidad. "Me gusta cómo está representado en la serie el otro lado. No soy madre, pero como tengo 30 años, la sociedad te empuja. Te plantea preguntas", dice.

LA CRISIS DE LOS 30

En esta temporada, Valeria se enfrenta también a la crisis de los 30 años. "Igual que ha aumentado la esperanza de vida y tardamos más en morirnos, creo que hay una sensación de juventud", opina López. "Yo la viví a los 28 o 29, pero también es verdad que he tenido la gran fortuna de tener una serie como 'Valeria' que económicamente me ha dado estabilidad. Esto también ha hecho mucho para estar más estable", admite Gómez.

"Parece que a partir de los 30 vas a vivir así el resto de tu vida, y no lo sabes. Los 20 son más locura y llegan los 30 y dices 'No sé si es lo que realmente quiero'", argumenta Malia.

Junto a las mencionadas actrices, completan el reparto Maxi Iglesias, Federico Aguado, Juanlu González, José Pastor y Mima Riera. La temporada 4 de 'Valeria' llega a Netflix este 14 de febrero.