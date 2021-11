No, Amazon no está seleccionando a usuarios para regalarles productos a cambio de una cantidad insignificante

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS)

Algunos clientes de Amazon están recibiendo correos electrónicos en los que se les asegura que han sido seleccionados para recibir gran cantidad de obsequios a cambio de pagar una cantidad insignificante de dinero. ¿Son de Amazon estos correos?

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

Amazon selecciona a algunos de sus usuarios y les obsequia con miles de productos, principalmente electrónicos, a cambio de una pequeña cantidad de dinero.

CONCLUSIÓN

Es una estafa.

JUSTIFICACIÓN

La Policía Nacional advierte de que estos correos consisten en una estafa conocida como phishing, es decir, engañar a las víctimas suplantando la identidad para que revelen sus datos personales.

En este caso, el correo electrónico simula ser de Amazon y contiene un texto parecido a este: "Eres uno de nuestros clientes seleccionados para recibir más de 4.000 obsequios. Para recibir su regalo, todo lo que tiene que hacer es pagar el costo del envío menos de 1,9€ y completar la encuesta. Haga clic en el enlace y a continuación responda a las siguientes preguntas".

El correo muestra una cantidad insignificante de dinero a pagar, menos de 2€, y los usuarios lo reciben después de supuestamente haber realizado una compra.

Amazon explica que nunca pide datos personales como el número de seguridad social, la cuenta bancaria o simplemente preguntas de identificación por teléfono, mensajes de texto o correos electrónicos. Añade que tampoco, en ningún caso, pide hacer pagos fuera de la propia web, por lo que en caso de recibir un correo de Amazon para hacer un pago, estamos ante una estafa.

Para evitar problemas, Amazon pide a los usuarios no pinchar en los enlaces de estos correos cuando veamos que son sospechosos. Entre los consejos para saber si se trata de un correo real o no, Amazon explica que los correos fraudulentos suelen destacar por ser confirmaciones de pedidos que en realidad el usuario no ha comprado, solicitudes para actualizar informaciones de pago, peticiones de instalación de algún software, errores de ortografía o direcciones de correo electrónico extrañas que tratan de emular a las de Amazon.

FUENTES

- Policía Nacional

- Amazon