¿Está prohibido donar sangre después de vacunarse contra el coronavirus?

MADRID, 27 Jul. (dpa/Europa Press) -

No, no está prohibido donar sangre después de haberse vacunado contra el coronavirus, tal y como afirman erróneamente algunos usuarios en redes sociales, aunque es las autoridades de distintos países recumiendan esperar antes de hacerlo 48 horas o más en caso de reacción a la vacuna.

JUSTIFICACIÓN

No existe ninguna prohibición en España que impida que las personas vacunadas de COVID-19 pueden donar sangre.

Las vacunas del coronavirus no contienen un virus que pueda propagarse por el organismo y además se administran por vía intramuscular, no en el torrente sanguíneo. En este sentido, el Instituto Paul Ehrlich de Alemania afirma que no existe ningún problema a la hora de donar.

Los servicios de donación de sangre sí recomiendan, en caso de querer donar, tomarse un día de descanso después de vacunarse contra el coronavirus, y aquellos que sufran una reacción a la vacuna deben esperar a curarse del todo para donar sangre.

Sin embargo, con las vacunas contra otras enfermedades como el sarampión, paperas o rubeola, es recomendable tomarse un descanso de varias semanas antes de donar.

FUENTES

Instituto Paul Ehrlich (http://dpaq.de/67PSV)

Rotes Kreuz (http://dpaq.de/3GJTN)