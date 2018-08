Moreno exige a Susana Díaz más recursos "ante el portazo de Sánchez a la crisis migratoria en Andalucía"

Publicado 29/08/2018 13:53:46 CET

Critica que no han podido visitar el centro de acogida Hogar San Juan de Ávila, en Carmona, para conocer "in situ" la situación

CARMONA (SEVILLA), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha exigido este miércoles a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que pida al Gobierno de la Nación más recursos "ante el portazo que Pedro Sánchez le ha dado a Andalucía con la crisis migratoria que la comunidad está atravesando".

"Espero que la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, ofrezca en la comisión que se celebra esta tarde en el Parlamento andaluz explicaciones y transparencia porque el PP siempre va a estar cercano a los que sufren y va a estar dispuesto a resolver este problema con rigor, con seriedad y sin utilizar la política migratoria como un instrumento electoral", ha afirmado.

Moreno, que ha visitado el municipio sevillano de Carmona, ha destacado la labor de los profesionales de los centros de acogida como el Hogar de San Juan de Ávila que, según ha dicho, "dan lo mejor de sí mismos a pesar de que la administración autonómica no los dota de los medios necesarios para poder hacer su trabajo de forma responsable".

En este punto, ha recordado que en el mes de agosto han llegado unos 3.000 menores no acompañados a Andalucía, "lo que supone un importante colapso debido a la absoluta falta de planificación de la Junta", a la vez que ha incidido en que en el mes de junio ya alertaron desde el PP "de la falta de dotación y recursos de los centros de menores en la comunidad".

El líder popular andaluz ha lamentado que Pedro Sánchez "haya tomado decisiones complejas que no han estado basadas en el rigor ni en política de Estado" y que "haya dado un portazo a Susana Díaz y a los andaluces al no dotar de medios y recursos para poder asumir esta situación que vivimos".

"La situación de los menores es más grave porque son personas que necesitan de tutela y acompañamiento y en este caso concreto de Carmona se vive una situación perjudicial para los trabajadores, para los menores y también para los vecinos", ha agregado.

Moreno ha instado al Gobierno andaluz a dar una respuesta "lo antes posible" ante este problema y ha aseverado que en unos meses "hemos visto que la ferocidad de Díaz con el anterior Gobierno del PP ha pasado a la docilidad con el Ejecutivo de Sánchez" algo que, ha afirmado, "no es compatible con la defensa de los intereses de Andalucía".

Y también ha pedido "transparencia" al Gobierno andaluz, toda vez que ha criticado que la Consejería competente "no da toda la información que debería" y cuando también ha censurado que no hayan podido visitar el centro de menores de Carmona "para conocer 'in situ' la situación que está viviendo tanto los trabajadores como los menores".

Así, Moreno ha recordado que ha ofrecido a Susana Díaz un acuerdo para tomar las medidas necesarias para dotar de recursos los centros de menores y para reivindicar todos unidos lo que le corresponde a Andalucía "para sofocar esta situación que ha generado la política errática y de titulares de Sánchez".

PREOCUPACIÓN EN CARMONA

Por su parte, el alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha afirmado que Carmona "está padeciendo este problema de forma importante" y ha advertido de la situación "caótica" que el municipio atraviesa en las últimas semanas.

Ávila ha dicho que el pueblo atraviesa una situación "de preocupación", así como ha defendido la labor de los trabajadores "que se están viendo desbordados", ya que ha subrayado que el centro de acogida Hogar San Juan de Ávila, con 20 plazas, "ha llegado a acoger a cien menores y actualmente está al doble de su capacidad".

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha hecho alusión a otros municipios sevillanos que también está sufriendo el mismo problema como es el caso de Gelves y ha lamentado "que no se sepa nada de la planificación del PSOE-A en este asunto".

"Esos niños tienen derecho a una sanidad, a una educación y a un futuro. Susana Díaz nos acusaba de desalmados pero lo cierto es que no hay mayor desalmado que el que no tiene planificación prevista para estos menores", ha concluido.