Sindicato Médico critica que los residentes en formación en Andalucía cobran menos que en el resto de España

Actualizado 31/08/2018 14:30:03 CET

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha alertado este viernes de que, a pesar de que las retribuciones de los facultativos del servicio del Sistema Nacional de Salud vienen fijadas por el Gobierno central y publicadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), incluidos los facultativos en formación, en la comunidad andaluza cobran menos que en el resto de España.

Según ha informado el SMA en un comunicado, "aunque la cuantía económica no es importante, el hecho de que nuestros residentes tengan un sueldo base inferior a los residentes de otras comunidades constituye un hecho lamentable que viene a reiterar el escaso interés de la Consejería de Salud de Andalucía en el cuidado y respeto de sus facultativos".

Desde el sindicato han considerado que "no es razonable que un colectivo con unas retribuciones ya de por sí escasas vea mermado aún más sus emolumentos por una decisión incomprensible del Servicio Andaluz de Salud (SAS)" que "no tiene base jurídica alguna y constituye una vulneración de una norma estatal de obligado cumplimiento".

El SMA lleva meses insistiendo en este hecho y pidiendo al SAS que lo rectifique, si bien hasta el momento "no se ha recibido ninguna explicación oficial" al respecto. No obstante, según han explicado, "no es la única irregularidad que refleja la nueva resolución de retribuciones, y es que el texto mantiene incongruencias que se mantienen desde hace años y añade errores nuevos".

Los facultativos aseguran que la productividad por asunción de cupo o el precio de las guardias son algunos ejemplos de "más incongruencias y errores" en la resolución.

La Ley 6/2018, del 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ha fijado en 13.780,08 euros el sueldo anual para los empleados públicos del grupo A1, lo que supone un total de 1.148,34 euros al mes. Esta cantidad se vio incrementada en un 2,5 por ciento en el mes de julio por el aumento del PIB 2017, lo que supone que a partir de este mes los empleados del grupo A1 pasaban a cobrar 1.151,17 euros al mes.

En esta ley, concretamente en el punto 11 del artículo 18 (Título 3, Capítulo 1) señala que "este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13. ª y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado 3 se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del EBEP".

En este sentido, el texto expone que el sueldo de los empleados públicos viene fijado por el Gobierno central a través de los PGE y esto constituye un norma básica, es decir, no puede ser modificado por normativas autonómicas. Sin embargo, "a pesar de que los facultativos en formación pertenecen al grupo A1 y les correspondería es de 1.151,17 euros de sueldo, la Junta de Andalucía les mantiene una remuneración de 1.145,10 euros", han explicado desde el SMA.

En esta línea, el Sindicato Médico Andaluz ha insistido en que "no es admisible que el SAS y la Consejería de Salud hagan una interpretación libre de la legislación, contraviniendo una norma básica y, mucho menos, cuando el resultado es una merma en la nómina de estos facultativos en formación". A su juicio, esta "libre interpretación" de la ley le supone al SAS un ahorro de casi 300.000 euros al año que sale de los bolsillos de sus facultativos residentes.

Así las cosas, el SMA ha criticado que, como es habitual, "el SAS pretende hacer caja a costa de los profesionales y los intentos de que esta situación se solucione han sido en vano". Igualmente, ha recordado que, tras haberle planteado al SAS esta cuestión en varias ocasiones y no haber sido respondida, van a llevar a cabo un llamamiento a todos los MIR para que reclamen estas cantidades vía administrativa o judicial.