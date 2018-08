La tradición irlandesa, escocesa, británica, gallega y vasca, en el Festival Internacional en el Camino de Santiago

Publicado 17/08/2018 20:00:45 CET

JACA (HUESCA), 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXVII edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago (FICS) continúa su programación este sábado, 18 de agosto, con la actuación 'Diálogos célticos' de la agrupación Jordi Savall & Carlos Núñez. Los asistentes podrán escuchar música de tradiciones antiguas, históricas y modernas de Irlanda, Escocia, Gran Bretaña, Galicia y el País Vasco.

El concierto tendrá lugar en el Auditorio del Palacio de Congresos de Jaca (Huesca) a las 22.30 horas, según han informado desde la organización del FICS en una nota de prensa.

El concierto contará con la música de la gaita gallega, pastoral pipes y la flauta dulce irlandesa de Carlos Núñez; la viola capiria de Pancho Alvárez; la percusión, panderetas y pandeiros gallegos de Xurxo Núñez; el arpa irlandesa & salterio de Andrew Lawrence-king; el Bodhran de Frank Mcguire; y la viola de gamba de Jordi Savall.

Jordi Savall es una de las personalidades musicales más polivalentes de su generación. Sus actividades como concertista, pedagogo, investigador y creador de nuevos proyectos, tanto musicales como culturales, lo sitúan entre los principales artífices del fenómeno de revalorización de la música histórica.

Es fundador, junto con Montserrat Figueras, de los grupos musicales Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des Nations (1989). A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios de música medieval, renacentista, barroca y del clasicismo con especial atención al patrimonio musical hispánico y mediterráneo.

Por su parte, Carlos Núñez ha sido reconocido como una de las grandes figuras internacionales de la música celta, por su visión de estas músicas como músicas históricas, lo que ha hecho relativamente frecuentes sus conciertos y grabaciones con grandes de la música antigua como Jordi Savall, Andrew Lawrence King, Michala Petri o The Musicians of the Globe, así como sus conciertos sinfónicos en templos de la música clásica como el Musikverein de Viena o el Boston Symphony Hall.

MAPA EUROPEO

El Festival Internacional en el Camino de Santiago está organizado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), en colaboración con el Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la Jacetania. Su objetivo es situar la provincia oscense en el mapa europeo de la música antigua y barroca, gracias a diversos conciertos y actividades.

El FICS viajará, hasta el próximo 24 de agosto, por los municipios de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Berdún, Hecho, Siresa y Santa Cilia, llevando desde actuaciones de teatro y música hasta cine, talleres o la exposición 'El bestiario sonoro', que se puede visitar en el Museo Diocesano de la Catedral de Jaca.

Entre los artistas participantes se encuentra la organista Esther Ciudad, la violinista Lina Tur Bonet, el laudista Enrike Solinis, la formación L'Apothéose, el espectáculo de danza Tanoura de Dervish TanDances, Al Ayre Español, Los Músicos de su Alteza, Fahmi Alqhai, Luis Antonio González & Olalla Alemán, Carlos Núñez Ensemble, Savall & Carlos Núñez, Ilerda Antiqua y Los Músicos de Ureña.