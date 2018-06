El ex alcalde de Grado acusado de prevaricación se declara inocente y dice que "jamás quiso perjudicar a nadie"

Publicado 22/06/2018 12:14:51 CET

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera alcalde de Grado desde junio de 2007 a junio a junio de 2015, Antonio Rey, se ha declarado este viernes inocente del delito continuado de prevaricación del que se le acusa por no retirar una portilla de un particular que cierra un camino público perjudicando a otros vecinos pese a que existía una resolución firme y ejecutoria aprobada por el consistorio para hacerlo desde hacía años.

"Yo estoy de verdad sorprendido de que hoy se me llame aquí como acusado cuando hubo tres alcaldes anteriores con el mismo problema de la portilla y nadie dijo nada, como si la portilla no existiese. Parece que llega un alcalde del PP y aprovechan para meterme una denuncia. Jamás, nunca intenté perjudicar a nadie porque fue lo que me enseñaron en mi casa", ha dicho Rey en su turno de última palabra.

El ex regidor del PP, que no ha querido responder al abogado de la acusación particular ha indicado que la primera vez que tuvo noticia de la existencia de un problema con una portilla fue en mayo de 2010 cuando se le convocó a una reunión vecinal para buscar un acuerdo por ambas partes, acuerdo que se alcanzó con una permuta de terrenos.

Ha manifestado que esa fue la única reunión que mantuvo al respecto y ha asegurado que "siempre firme absolutamente todas y cada una de las resoluciones que le trasladaban los técnicos y sino se ejecutaron después es porque el expediente se paralizó en el despacho del aparejador --ya fallecido-- por motivos que desconoce".

"Yo fui el único alcalde que pasó por allí que intentó mover ese expediente que se inició en 1994. Yo por supuesto que intenté solucionarle problema de conformidad por ambas partes", ha manifestado Rey que ha insistido en que él no es técnico y no sabía por donde tenía que ir un camino o donde se coloca una portilla.

Ha añadido además que "hay infinidad de caminos, 15 o 20 que estaban en inventario público municipal y después se demostró que eran privados".

El entonces edil de urbanismo, Alejandro Patallo, ha manifestado que el acuerdo adoptado sobre la permita contaba con el visto bueno de todas las partes. Ha dicho además que nunca observó que el alcalde tuviese interés alguno en favorecer alguna de las partes y ha asegurado que "si algo sabe es que nunca se actuó de mala fé, sino todo lo contrario, con interés de buscar un acuerdo satisfactorio para todos".

El ex edil di ha indicado que "sabe que la portilla era ilegal y se había hecho sin licencia igual que otros cierres posteriores que también se han llevado a cabo sin licencia".

El secretario del Ayuntamiento de Grado desde 2008 ha declarado que las decisiones del consistorio sobre este asunto desde 1994 fueron "contradictorias". "Las dudas que hay siempre son por el carácter público o no de los caminos", ha dicho este testigo que ha indicado que "la responsabilidad de que no se ejecutase la resolución para retirar las portillas es del alcalde".

También ha prestado declaración un asesor jurídico municipal encargado de elaborar varios informes relacionados con la portilla colocada en terreno público objeto de la denuncia y de todo el procedimiento y ha indicado que si no se ejecutó la resolución de retirada de la portilla fue porque en 1996 un concejal y el interesado que había cerrado en el camino pactan sacar una arqueta de la zona afectada.

Ha explicado además que en 2010 se retomó la ejecución pero no se llegó a buen término porque se inició entonces un expediente de permuta para cambiar el itinerario del camino que tampoco llegó a buen término. No obstante ha admitido que hubiese sido factible retirar la portilla mientras se esperaba a aprobar esa permuta.

Por su parte uno de los vecinos afectados por el cierre del camino ha manifestado que formuló "innumerables denuncias y escritos semanales en el Ayuntamiento" porque se les impedía el acceso a su finca familiar por culpa de esa portilla que sigue manteniendo cerrado el camino que lleva a varias fincas y las deja sin acceso. Ha manifestado que habló con el entonces alcalde, el acusado en numerosas ocasiones y "le daba muy buenas palabras pero no hacía nada".

"Él estaba al tanto totalmente del asunto. Sabia que no teníamos acceso a nuestra casa porque el camino público natural estaba cerrado. El nos decía que estaba en ello, que iba a arreglarlo pero luego no hizo nada", ha manifestado uno de los afectados, que ha indicado que "para llegar a su casa hay que hacerlo a través de prados".

Su hermano ha corroborado el aislamiento al que está sometida la casa familiar debido a que ese camino público está cortado. Además ha indicado que ni él ni su familia aceptó nunca una permuta de terreno.

La Fiscalía considera los hechos que se juzgan como un delito de prevaricación por lo que solicita nueve años de inhabilitación para el ex regidor. Y es que Fiscalía considera que el que fuera alcalde no ejecutó en "años y años" las resoluciones que el mismo firmaba y no lo hizo "porque no ha querido y eso es la esencia de la prevaricación".

La acusación particular ejercida por dos de los vecinos afectados ha insistido en que el alcalde lo que intentó fue construir un camino público alternativo de acuerdo con la propietaria del cierre y la portilla perjudicando a sus representados que no podían acceder a su vivienda.

Por su parte la defensa de Rey ha pedido la libre absolución al considerar que no ha quedado su responsabilidad y ha insistido en que lo único que intentó el ex regidor fue lograr un acuerdo y una solución a un asunto que venía mucho de mucho más atrás que su llegada a la alcaldía.

El juicio, celebrado en el Penal número uno de Oviedo, ha quedado visto para sentencia.