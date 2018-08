Katia y Marielle Labèque homenajean a Leornard Bernstein y Philipp Glass con recital para dos pianos y percusión

Publicado 23/08/2018 19:55:39 CET

SANTANDER, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Santander cierra este viernes, 24 de agosto, el ciclo de Ensembles y Recitales con las pianistas Katia y Marielle Labèque, reconocidas internacionalmente como un dúo de sincronización y energía al piano.

Rendirán homenaje al compositor Leonard Bernstein en el centenario de su nacimiento con la interpretación de la suite de danzas de West Side Story, la famosa pieza del compositor estadounidese.

Además, estrenarán en España dos obras del compositor Philip Glass, con el que tienen una estrecha relación: The Chase (Orphée and the Princess) y Stoke's Duet.

Las hermanas Labèque estarán acompañadas por los percusionistas Raphael Seguinier y Gonzalo Grau, informa la organización. El concierto comenzará a las 20.30 en la Sala Argenta del Palacio de Festivales y cuenta con el apoyo de Liberbank.

PIANISTAS

Katia y Marielle Labèque, de origen francés, con fuertes vínculos españoles, residencia romana y ámbito internacional, mantienen en vigor el propósito de "renovarse, sorprender y convencer" en cada nueva propuesta.

Su experiencia de más de cuarenta años al piano, su estrecha relación con numerosas orquestas destacadas e importantes directores, y su colaboración con algunos de los compositores más interesantes (Adès, Andriessen, Berio, Boulez, Glass, Golijov, Ligeti, Messiaen, etc) las mantiene en la cumbre de la interpretación.

Su repertorio abarca el ámbito de la música clásica y la creación contemporánea en general, y se mueven también en los ámbitos cercanos a la música popular.

Las hermanas pianistas presentan The Chase (Orphée and the Princess) y Stoke's Duet, dos piezas de Philip Glass (nacido en 1937) que son estreno en España.

The Chase, pertenciente a la ópera Orphée and the Princess centrada en el mito de Orfeo y su dicotomía entre la vida y la muerte. En la versión para dos pianos, esta divergencia permite a las intérpretes contrastar sus caracteres a la vez que se complementan de una manera premeditada.

Stoke's Duet para dos pianos, pieza incluida en la banda sonora de la película Stoker. El recital incluye, además, otras dos obras del Glassr: The Poets Acts, perteneciente a la película The hours, interpretado por Katia, y Etude n. 5, que aboradará Marielle.

El monográfico de obras de Glass incluye una pieza que, sin ser compuesta para las hermanas, han llegado a hacer suya de tal manera que forma parte de su repertorio: 4 movimientos para dos pianos (2008).

El propio compositor estadounidense ha alabado la interpretación que las hermanas pianistas hacen de su creación: "Las hermanas Labèque son tremendas. Son grandes intérpretes. Unas maravillosas promotoras no sólo de la nueva música, sino de la música en sí".

Desde entonces Philip Glass mantiene una estrecha una colaboración con el dúo, que también ha dado lugar al Concierto para dos pianos y orquesta (2015).

La segunda parte del concierto está dedicada a Leonard Bernstein (1918-1990) en el centenario de su nacimiento. El programa incluye la suite de su obra más popular: el musical West Side Story (1957), orquestado por Sid Ramin e Irwin Kostal bajo la supervisión del autor.

La versión para dos pianos y percusión fue realizada por el propio Kostal para las hermanas Labèque. Éste se apoyó en la sugerencia del mismo Bernstein de introducir percusionistas con el fin de crear un ambiente más jazzístico.