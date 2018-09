C-LM pedirá al Ministerio subir los mínimos no trasvasables

Publicado 07/09/2018 14:49:55 CET

CUENCA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar una memoria al Ministerio de Transición Ecológica con "todos y cada uno de los puntos" que consideran que "hay que mejorar o hay que modificar sobre las reglas de explotación" del trasvase porque "se están aprobando derivaciones de agua con datos que no están actualizados y sin tener en cuenta a los pantanos de cabecera".

"Como el Memorándum --aprobado por el PP-- posiblemente, no le permite a la ministra la idea de ir acabando con los trasvases, este Gobierno va a exigir en presentar una memoria al Ministerio de Transición Ecológica con todos y cada uno de los puntos que consideramos que hay que mejorar o hay que modificar sobre las reglas de explotación"; como por ejemplo, subir los mínimos no trasvasables y, sobre todo, dar una garantía de que "el río sea un río y no una cloaca, que es en lo que han convertido al Tajo a su paso por esta comunidad".

Según ha afirmado "no puede ser que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura fundamente sus informes con datos que no reflejan la realidad de la cabecera y que están obsoletos; especialmente llamativo el que sean de épocas en las que llovía más que ahora". Por eso, ha adelantado que desde el Ejecutivo regional van a actualizar esos informes y se sentarán "en una mesa para hablar", porque tal y como ha subrayado "mes tras mes vemos como se siguen atacando los intereses de nuestra región, su crecimiento y su desarrollo".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios durante la visita a la finalización de obras de los ramales de acceso de la CM-3201a del municipio de El Herrumblar, en el que ha acompañado al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page.

La responsable de Fomento ha recordado que "solo en los últimos cuatro años, el 85 por ciento de los meses los pantanos han estado en situación de alerta o prealerta". De esta forma, se ha referido al Gobierno nacional para preguntar "¿qué normalidad es esa? ¿un 15 por ciento de normalidad para los pantanos de cabecera?"; para al mismo tiempo responder que "para el Gobierno no, normalidad es que tengamos agua en la cabecera y en el resto del cauce del río".

Siguiendo esta línea, García Élez ha calificado de "lamentable" la última autorización de este trasvase de 20 hectómetros cúbicos para el mes de septiembre, porque con esta decisión "vuelven a atacar los intereses de Castilla-La Mancha". Y es que, esta decisión demuestra que "se vuelve a mirar a los pantanos Entrepeñas y Buendía para sacar agua, a pesar de que en una sola semana se han perdido más de 16 hectómetros cúbicos".

La titular de Fomento del Gobierno de García-Page ha expresado que "lo que no puede ser es que se siga aplicando un Memorándum que fue aprobado por el Partido Popular y por Cospedal sin consenso y de espaldas a los intereses de la región", ensalzando que "sobre todo, en contra de los intereses y futuro del río".

EL TAJO, "HIPOTECADO"

Agustina García Élez ha lamentado que "el Tajo está hipotecado, está siendo condenado a ser un mero caudal sin ser ecológico a su paso por Talavera o Toledo, o si se mira "a los pantanos de cabecera". En su opinión, "no puede ser que siempre que el Levante pida agua se mira al mismo lado", y aunque llevamos años siendo solidarios, "seguiremos siéndolo para abastecimiento".

La consejera ha recordado que se tenía la esperanza de que la política hídrica cambiara con el nuevo Ministerio de Transición Ecológica y la postura que había marcado, aunque tras ver los sucesivos trasvases con el máximo que permite ese Memorándum que "dejó todo atado", ahora "se pierde la esperanza de que estas políticas cambien y de que las palabras de la ministra Teresa Ribera en las que hablaba de los trasvases como recursos "extraordinarios y no ordinarios" se cumplan. Para García Élez, estas declaraciones fueron "manifestaciones muy acertadas, pero que hay que llevar a la práctica".