Bruce Willis: acción, acción y más acción

Actualizado 02/05/2009 11:29:15 CET

LOS ANGELES, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Bruce Willis está que no para. Tras resucitar el pasado año su saga más emblemática, Jungla de Cristal, el actor acumula proyecto tras proyecto y todavía con varias películas pendientes de estreno en nuestro país estudia su participación en tres proyectos: 'Inventory', 'Red' y 'Scarpa'.

Se trata de tres cintas en las que Willis se moverá como pez en el agua ya que las tres películas son de acción. La primera de ellas será 'Red', la adaptación cinematográfica de una miniserie de comics publicada hace pocos años sobre un agente encubierto de la CIA ya retirado que es objetivo de los que antaño fueron sus compañeros.

En 'The Inventory' Willis dará vida a un detective que sigue la pista a un despiadado asesino mientras que 'Sparca', nueva cinta de Antoine Fuqua ('Shooter: El tirador') encarnará a un infiltrado en la mafia. Además Willis tiene también en su agenda la cinta de ciencia-ficción 'The Surrogates' la adaptación a la gran pantalla del videojuego 'Kane & Lynch' y todavía tiene que llegar a España 'What Just Happened?' una comedia Robert De Niro, Sean Penn y la protagonista de 'Crepúsculo' Kristen Stewart.