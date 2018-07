Miguel Falomir: "El arte contemporáneo es tan caro que excede las posibilidades del Museo del Prado"

Publicado 11/07/2018 16:21:10 CET

Mantiene la idea del Salón de Reinos para 2022 y es optimista con Guirao, un gestor con "sensibilidad especial" para los museos

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha asegurado en una entrevista con Europa Press que la compra de obras de arte contemporáneo es "algo que excede las posibilidades" de la pinacoteca española debido a los precios actuales del mercado.

"Tras la reordenación de colecciones ya no hay ningún tipo de cortapisas y en teoría el Museo del Prado podría coleccionar Miró y el Reina Sofía un Velázquez, pero eso es algo que no vamos a hacer. Es tan caro que, francamente, excede nuestras posibilidades", ha señalado Falomir, descartando esta posibilidad. "Es algo que no nos planteamos ni remotamente", ha indicado.

No obstante, esta limitación en la adquisición de obras actuales no supone que el museo cierre la puerta a artistas contemporáneo. "No podemos renunciar a nuevas lecturas y aproximaciones de nuestras colecciones, pero el modo más lógico para que entre es a través del departamento de Educación, y así lo he encargado", ha señalado, destacando que ya barajan nombres para futuros proyectos.

Con un año y pocos meses en el cargo, Falomir reconoce hacer un balance "positivo", a pesar de no haber logrado ciertas cosas que le hubieran "gustado hacer". Precisamente el pasado martes 10 de julio se conocía que el museo cerraba el ejercicio 2017 con un balance positivo de 3,3 millones, el primer resultado favorable en cinco años.

El aumento de la financiación estatal fue uno de los objetivos de Falomir desde su llegada --actualmente el nivel de autofinanciación es del 67% y el directivo entiende que debería reducirse a un 50%--, si bien ahora tendrá un nuevo interlocutor en el Ministerio de Cultura y Deporte. Tras el cambio de Gobierno, prefiere dar por cerrada esa etapa: "Lo que tuve que decir sobre eso, lo dije en su momento y ahora hay otro Gobierno", ha señalado.

GUIRAO "SABE PERFECTAMENTE LO QUE ES EL PRADO"

Así, se ha mostrado optimista con la llegada de José Guirao --con quien ya se ha reunido-- a la cartera de cultura, siendo además "la primera vez que un ministro del sector viene de los museos". "Tiene conocimiento y sensibilidad especial sobre el mundo de los museos: no hay que contarle nada y sabe perfectamente qué es el Prado", ha defendido.

En cualquier caso, se ha mostrado cauto sobre la puesta en marcha de una Ley de Mecenazgo que el propio ministro ha reconocido tener entre sus prioridades. "Hace tanto tiempo que se viene prometiendo que espero que esta vez sea así, pero no se puede gestionar una institución cultural pensando en una ley que no existe", ha lamentado Falomir.

EL SALÓN DE REINOS EN 2022

Mientras el presupuesto para la celebración del Bicentenario --entre doce y trece millones de euros-- "ya está cubierto", está abierta la financiación para el Salón de Reinos. De los 40 millones de euros previstos para un proyecto de cuatro años, el museo "contempla la posibilidad" de asumir una cuarta parte de los gastos --y el resto a través de aportación estatal--.

Por el momento, los Presupuestos Generales de 2018 ya cerraron la aportación de un millón de euros, que permitirán el inicio de las obras en noviembre o diciembre de este año, si bien ya están en conversaciones para los Presupuestos de 2019. "Hay una línea de crédito que está ahí y el Gobierno asume que está esa posibilidad de gasto: ahora estamos hablando para que se materialice en un dinero efectivo y yo creo que será posible", ha indicado.

De esta manera, se mantendrían las previsiones que contemplan finalizar las obras al concluir el año 2021 y que el edificio --que estará "enteramente consagrado" a la exposición de obras de arte y rescatará en torno a 300 pinturas de los considerados como 'tesoros ocultos' del Prado-- pueda estar listo para 2022. "Aunque hay que tener en cuenta que con los edificios históricos sabes cuándo empiezas, pero no cuándo acabas", ha añadido.

LAS MUJERES, PROTAGONISTAS DEL BICENTENARIO

Con grandes nombres en el horizonte para celebrar el bicentenario --Goya, Rembrandt o Velázquez, entre otros-- y la idea de 'sacar' el museo al resto de ciudades españolas con préstamos y muestras itinerantes, el Prado también continuará con su línea de "dar visibilidad" a mujeres artistas que se inició hace dos años con la exposición de Clara Peeters.

En este caso, las pintoras Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana tendrán su espacio también en el programa de celebración del museo. "El museo no es un ente abstracto, sino que forma parte de la sociedad y ha reflejado las virtudes y defectos de esa sociedad, que ha sido machista y por supuesto el Prado ha traducido esos comportamientos. Pero ya dije que había que corregir ese déficit de atención a la mujer en la historia, y en eso estamos", ha concluido Falomir.