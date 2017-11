Kiss, Scorpions, Stone Sour y Ministry, primeros confirmados del Resurrection Fest 2018

Actualizado 17/11/2017 9:22:04 CET

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kiss y Scorpions han sido las bandas confirmadas este viernes como cabezas de cartel de la decimotercera edición del Resurrection Fest Estrella Galicia, que se celebrará en 2018 del 11 al 14 de julio en su emplazamiento habitual de Vivero (Lugo).

La organización del festival gallego ha hecho este anuncio a través de un vídeo compartido en redes sociales donde también se confirma la presencia de Stone Sour, Ministry, At The Gates, Anti-Flag, Overkill, Alestorm y The art is murder. Más grupos se añadirán de manera inminente.

Las entradas estarán a la venta al precio actual hasta el próximo martes 21 de noviembre las 23:59 horas. Las entradas diarias se pondrán también a la venta el lunes 20 de noviembre a las 10:00 horas. Más información en www.resurrectionfest.es.

Además, Kiss estarán también en el Rock Fest Barcelona 2018, que se celebrará del 5 al 7 de julio en Santa Coloma.