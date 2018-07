La FIFA inhabilita a Blatter y Platini durante ocho años

Actualizado 21/12/2015 11:21:58 CET

21 Dic.

El Comité de Ética de la FIFA ha inhabilitado este lunes al suspendido presidente del organismo rector del fútbol mundial, Joseph Blatter, y al presidente de la UEFA, Michel Platini, por un período de ocho años por un pago de 1,8 millones de euros del suizo al francés en 2011.

"El órgano de decisión de la Comisión de Ética, presidido por Hans-Joachim Eckert, ha inhabilitado a Joseph S. Blatter, presidente de la FIFA, durante ocho años, y a Michel Platini, vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y Presidente de la UEFA, durante ocho años, para todas las actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de cualquier otra índole) a nivel nacional e internacional. Las prohibiciones entran en vigor de inmediato", reza el comunicado.

Blatter y Platini, que también fueron multados, fueron suspendidos por 90 días en octubre mientras se llevaba a cabo una investigación sobre un pago de dos millones de francos suizos -1,8 millones de euros- realizado por la FIFA a Platini en el año 2011, un acuerdo que según la FIFA ambos sellaron el 25 de agosto de 1999. Ambos han negado las acusaciones.

"Ni en su declaración escrita ni en su audiencia personal el Sr. Blatter ha podido demostrar otra base jurídica para este pago. Su afirmación de un acuerdo verbal se determinó como no convincente y fue rechazada por la cámara", explica el Comité de Ética, que afirma que las acciones del suizo "no mostraron compromiso con una actitud ética y no respetaron todas las leyes y reglamentos". Por ello, Blatter ha sido sancionado además con 50.000 francos suizos -46.000 euros-.

Por su parte, el organismo también calificó de "no convincente" la explicación de Platini sobre el cobro. "Platini no actuó con completa credibilidad e integridad, mostrando falta de conciencia de la importancia de sus deberes, obligaciones y responsabilidades concomitantes", indica. Además, de la sanción de ocho años de inhabilitación, el francés deberá pagar 80.000 francos suizos -74.000 euros- de multa.

La decisión, que se enmarca dentro del escándalo de corrupción que vive la FIFA, significa que de Blatter, de 79 años, pondrá fin así a 17 años al frente del organismo rector del fútbol mundial, y que Platini, presidente de la UEFA desde 2002 y que era hace meses el principal candidato a sustituir al suizo en las elecciones presidenciales del 26 de febrero, no podrá cumplir sus aspiraciones.

La investigación del Comité de Ética comenzó a raíz de la decisión del fiscal general suizo de abrir un proceso penal contra Blatter sobre el presunto pago a Platini. La oficina de la FIFA también investiga la adjudicación de los Mundiales de fútbol de 2018 y 2022 a Rusia y Catar, respectivamente.

En Estados Unidos, los fiscales del país han acusado a 27 dirigentes del fútbol actuales o antiguos, entre ellos ocho exmiembros del comité ejecutivo de la FIFA, de presuntos sobornos relacionados con la venta de los derechos televisivos para las competiciones de fútbol. Doce personas y dos compañías de mercadeo en los deportes han sido condenados.