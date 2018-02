Susana Díaz pide en el 28-F unanimidad para exigir una nueva financiación y apoya la lucha por pensiones dignas

Actualizado 28/02/2018 18:07:17 CET

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este miércoles, en su discurso institucional con motivo del 28-F, unanimidad en la exigencia de que Andalucíá cuente de forma "urgente e inaplazable" con un nuevo sistema de financiación autonómica que permita que la comunidad tenga los recursos necesarios y ha expresado su apoyo a la lucha por pensiones dignas.

Susana Díaz ha lanzado este mensaje tras la entrega de los títulos de Hijo Predilecto de Andalucía al actor, director y productor teatral José Luis Gómez y el doctor Guillermo Antiñolo y de 14 Medallas de Andalucía, en el acto institucional celebrado en el Teatro de la Maestranza que ha contado con la asistencia, entre otros, del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, el líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, o el exministro José Bono.

Un día después de que PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA diesen luz verde en el Parlamento a un documento sobre financiación autonómica con la única oposición de Cs, la presidenta de la Junta ha aprovechado su discurso para reivindicar la "urgente e inaplazable necesidad" de un nuevo sistema de financiación y ha dejado claro que "defender la financiación de Andalucía es defender a Andalucía". En este sentido, ha confiado en que el documento ya aprobado en el Parlamento con "amplísimo respaldo" tenga un respaldo "unánime" cuando complete su tramitación parlamentaria.

"DERECHO A LA IGUALDAD CON TODAS LAS CONSECUENCIAS"

En su opinión, "no podemos asistir impasibles al vaciamiento de la Constitución por la vía del estrangulamiento financiero de las comunidades autónomas ni que su Título VIII se impugne por la vía de los hechos", por lo que ha reivindicado la vigencia de los valores del 28-F con los que Andalucía "rechazó la segregación, la categorización en autonomías de primera y segunda y afirmó su derecho a la igualdad, con todas las consecuencias".

Junto a ello, Díaz se ha posicionado del lado de la unidad de España "con la que está de acuerdo la inmensa mayoría de los andaluces" y ha garantizado que Andalucía "aportará lo que pueda" al conjunto de España y seguirá siendo "leal hasta con aquello que no nos gusta y que es claramente injusto", como el reparto del objetivo de déficit.

En clave más social, Susana Díaz también ha expresado su respaldo a la lucha por unas pensiones dignas ante las movilizaciones que reclaman "garantizar un sistema público de pensiones y un criterio de revalorización que permita mantener su nivel adquisitivo" y, a una semana del 8 de marzo, se ha preguntado "hasta cuándo tendremos en pleno siglo XXI que seguir considerando un sueño que se acabe la violencia contra las mujeres" y ha lamentado que en muchas ocasiones la maternidad "siga siendo un obstáculo para el desarrollo personal y profesional".

DEFENSA DEL ACENTO ANDALUZ

También ha aprovechado el discurso para lanzar un guiño en defensa del acento andaluz frente a aquellos que cuestionan su uso. "Hace unos días le oí a un periodista gaditano que quien no entienda a los andaluces, pues que aprenda a oír más rápido. Yo añado que tal vez les convenga pensar también más ligerito, que eso nunca viene mal en un mundo que cambia a toda velocidad", ha señalado entre aplausos del auditorio.

En clave económica, Susana Díaz ha admitido que el desempleo sigue siendo "el principal problema" de Andalucía y por ello "generar las condiciones para que la economía andaluza pueda crear más puestos de trabajo y más rápidamente debe ser nuestro principal objetivo colectivo", si bien ha destacado que "hoy hay medio millón de desempleados menos que la primera vez" que intervino en el 28-F como presidenta de la Junta.

A su juicio, la prioridad no debe limitarse a la creación de empleo, sino que es imprescindible luchar en paralelo contra la precariedad y los bajos salarios porque "una sociedad democrática avanzada no es compatible con el empobrecimiento de millones de personas a las que se parece decir: esfuérzate para sacar a tu país adelante pero no esperes que te sirva para sacar adelante tu proyecto de vida".

Susana Díaz también ha admitido la necesidad de hacer "autocrítica" para mejorar en materias como sanidad, pero "apreciando también los logros" y rechazando la actitud de aquellos que se refieren a ella "sólo para denigrarla y para buscar beneficios económicos". Así, ha reivindicado que "si Andalucía está a la cabeza en investigación biomédica no es fruto del azar, sino consecuencia del esfuerzo de miles de profesionales sanitarios y de las políticas públicas que aspiran a ese objetivo".

LA MEDALLA A CHIQUITO "LLEGA DOLOROSAMENTE TARDE"

Entre los 14 galardonados con las Medallas de Andalucía figura la concedida al humorista y cantaor de flamenco malagueño 'Chiquito de la Calzada' a título póstumo, que Susana Díaz ha reconocido que "llega dolorosamente tarde". "Lo siento de corazón", ha dicho la presidenta a Dolores Arjona, sobrina de 'Chiquito' y encargada de recoger el galardón, "posiblemente pensáramos que hay distinciones que pueden entregarse en cualquier momento pero lamentablemente no ha sido así".

El resto de galardonados con las Medallas de Andalucía con el ingeniero y piloto de vuelo José Luis de Augusto, superviviente del accidente del A-400M; la cantante Niña Pastori; el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo; la almeriense Rosa María García-Malea, primera mujer piloto del Ejército del Aire; la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín; el actor sevillano Paco Tous; la jiennense Pilar Palazón, presidenta de la Asociación de Amigos de los Íberos; la profesora y escritora malagueña Elvira Roca; y el empresario linense Miguel Rodríguez del grupo Festina.

También ha recibido este año la Medalla de Andalucía cuatro instituciones: el dispositivo de prevención y extinción de incendios del Plan Infoca; la Unidad de Producción Celular del Hospital Virgen de las Nieves de Granada; la empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez, incluida entre las cinco más importantes del mundo en iluminación artística y decorativa; y el grupo empresarial granadino Abades. El acto institucional se ha cerrado con la interpretación del Himno de Andalucía a cargo de Niña Pastori.