Pensionistas llaman a multiplicar por 50 la asistencia a la marcha del 17 de marzo en Bilbao

Publicado 05/03/2018 14:39:02 CET

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de pensionistas y jubilados concentrados este lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao han solicitado mantener la "unidad" y han pedido sumar "50 personas por cada asistente" a la protesta de hoy de cara a la marcha que se celebrará el próximo sábado, 17 de marzo.

Miles de personas han asistido a un nuevo acto convocado por pensionistas y jubilados "sin siglas y anónimos" para protestar por la pérdida de poder adquisitivo de sus pensiones, tras la subida de un 0,25%, y reclamar "pensiones dignas", así como el mantenimiento del Estado del Bienestar. "Un lunes más estamos en lucha, no por unas pensiones ridículas, o una limosna, sino por unos derechos", han incidido.

Del mismo modo, han avisado acerca de la existencia de una posible "treta" entre Ciudadanos y el PP, "que tanto montan, montan tanto", para intentar "dividir" el movimiento.

"Todos los lunes, llueva, nieve o truene estamos aquí", han subrayado, para agregar que no sólo protestan contra la subida del 0,25% en las pensiones, "sino también pensando en nuestros hijos y familiares, ya que nos quieren quitar el Estado de Bienestar", han denunciado.

Así, han alertado acerca de la posibilidad de que en el futuro no haya acceso a la sanidad "si no se paga" o pensiones "si no se apuesta por un seguro privado", mientras se coreaban lemas como "menos ladrones, más pensiones" o "ni un día más de gobierno del PP".

"Al PP, al PSOE, les decimos que nos devuelvan ya lo que nos han quitado y nos han robado. Han vaciado la hucha de las pensiones para rescatar a la banca y autopistas, nos han robado el dinero que es de todos", han afirmado.

Asimismo, han censurado "filtraciones" acerca de una posible "desconvocatoria" de la manifestación del próximo sábado, 17 de marzo. En este sentido, han incidido en que la marcha continúa adelante y que partirá a las 17.00 horas del Consistorio bilbaíno para recorrer Ibáñez de Bilbao y Gran Vía y culminar en el Sagrado Corazón.

"Que no falte nadie. Tienen que venir no diez, sino 50 personas por cada asistente este lunes; todos los jóvenes y mujeres deben estar con nosotros, porque es para ellos nuestra lucha", han destacado.

A su juicio, no está sólo en juego la situación de los que ya son pensionistas, sino el de las "futuras generaciones", por lo que han resaltado en que es "fundamental" de cara a esa manifestación que los jóvenes y los trabajadores tomen parte en ella.

También han animado a las asistentes a la protesta de este lunes para que acudan a la concentración convocada por las mujeres pensionistas este jueves, 8 de marzo, a las 12.30 horas en Bilbao, y a otra "conjunta para hombres y mujeres" por la tarde "pero en la que el protagonismo recaerá sólo en ellas".