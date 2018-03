Monago lamenta que la Junta ofrezca "un puñado de monedas" a las 127 entidades que quedaron fuera del reparto del 0,7%

Publicado 21/03/2018 14:08:33 CET

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado este miércoles que la Junta de Extremadura haya ofrecido "un puñado de monedas" a las 127 entidades sociales que se quedaron fuera del reparto del 0,7% del IRPF.

De esta forma se ha pronunciado Monago ante el anuncio del gobierno autonómico de establecer una línea de ayudas de 200.000 euros, una cantidad con la que el dirigente del PP extremeño ha asegurado que el Ejecutivo regional "no pueden abarcar el roto que han hecho hasta ahora".

Monago ha realizado estas declaraciones durante su visita este miércoles, a la Asociación de ayuda a familiares y personas con trastorno mental (Feafes) en Almendralejo, acompañado por el alcalde de la localidad, José García Lobato, que se enmarca dentro de la "ruta social" que realiza el PP a los distintos colectivos.

En este sentido, Monago ha considerado que la Junta de Extremadura ha ofrecido "un puñado de monedas" a todas estas asociaciones, una cifra "ridícula" que no va a poder atender a los programas que prestan todas estas entidad en la región.

Así, Monago ha destacado el "marcado carácter social" de Feafes, cuyos ingresos "se han visto truncados y mermados como consecuencia de la distribución del 0,7 por ciento del IRPF a cargo del Gobierno del señor Fernández Vara", ha dicho.

De esta forma, el dirigente del PP del extremeños se ha mostrado "harto" de escuchar a Vara, "decir que esta es la legislatura de la recuperación de los derechos", algo que a su juicio es "mentira", ya que ese 0,7 por ciento no le ha llegado a 127 entidades de la región.

Por lo tanto, ha apuntado Monago que "si esta es la legislatura de la recuperación", no puede haber 127 entidades sociales que "se han quedado sin ayudas", cuando trabajan con familiares, con enfermos mentales, con drogodependientes o con población penitenciaria, ha añadido.

En esta línea, Monago ha criticado que estas asociaciones no puedan reciban estos ingresos que venían recibiendo para poder prestar un servicio, a la vez que ha advertido que "si lo tuviera que prestar con presupuesto propio la administración sería mucho más elevado", ha dicho.

"Como hoy sabían que veníamos a Almendralejo y que íbamos a hablar de este tema, hoy le han ofrecido un puñado de monedas la Junta de Extremadura" asegurando que "habrá 200.000 euros", una cantidad que, a juicio del dirigente del PP extremeño, "no puede abarcar el roto que han hecho hasta ahora".

Y es que, 200.000 euros para 127 entidades supone una "cifra ridícula", que no va a poder atender todas los servicios que venían prestando" estos colectivos, de ahí que el PP presentará una iniciativa en la Asamblea de Extremadura para solicitar "una ayuda directa" que puda "solventar el "problema" generado como consecuencia de ese reparto que ha hecho la Junta de Extremadura, para que así, ha añadido, "no haya una merma y no caigan esos servicios".

"Cuando se quieren hacer las cosas se hacen", al igual que hicieron con Gisvesa "aportando dos millones de euros", ha aseverado Monago, quien ha considerado que esos 200.000 euros ofrecidos por la Junta "no es recuperar los derechos", por lo que ha apuntado que "todavía hay tiempo para poder enmendar el desaguisado".