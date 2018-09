Vara cree que el tema de aforamientos "tendría que estar cambiado hace tiempo" y no entiende "cómo no ha cantado antes"

Publicado 21/09/2018 13:20:39 CET

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este viernes que "en la España del siglo XXI", el tema de los aforamientos "tendría que estar cambiado hace tiempo", y ha afirmado que no entiende "cómo esto no ha cantado antes".

"Respecto a los aforamientos es algo que tengo muy claro hace mucho tiempo, no lo entiendo cómo esto no ha cantado antes, es decir, que salgamos tú y yo de aquí ahora a tomar un café y si voy conduciendo yo y me salto el semáforo y pillamos a alguien, a mí me juzga un juez pero si te lo saltas tú, te juzga otro diferente", ha apuntado.

Así, preguntado en rueda de prensa este viernes en Mérida por la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acabar con los aforamientos, Vara ha indicado que "esto (el mantenimiento de los aforamientos) no se sostiene", y que "en la España del siglo XXI esto tendría que estar cambiado hace mucho tiempo", ha remarcado.

"¿Qué sería lo ideal? Que fuera fruto de una mayor reforma de la Constitución, pero no ha podido ser así por lo que se pide una reforma parcial para esta cuestión", ha indicado el jefe del Ejecutivo autonómico.

A este respecto, Fernández Vara ha recordado que en uno de los primeros Consejos de Gobierno autonómicos de la actual legislatura, su Ejecutivo aprobó una moción que fue enviada al Parlamento "para modificar el Estatuto de Autonomía y que se produjera lo mismo" para los aforados en la región. "Es un tema que lo tengo claro hace mucho tiempo", ha aseverado.

SÁNCHEZ "ESTÁ DANDO LAS EXPLICACIONES OPORTUNAS"

Por otra parte, interpelado por los supuestos plagios en la tesis y el libro de Pedro Sánchez, Fernández Vara ha considerado que el presidente del Gobierno central "está dando las explicaciones oportunas".

"Pero me parece que de verdad, se trate de quien se trate, este país no debería perder tanto tiempo en hablar de los políticos y sí de las políticas; y no tanto tiempo en hablar de las personas que ejercen los cargos sino de las necesidades que tienen las personas que no tienen cargos, y a lo mejor nos estamos desenfocando y no nos damos cuenta bien", ha valorado Vara.

El regidor extremeño ha indicado que "explicaciones en Democracia hay que dar siempre y en todo punto", pero ha destacado que "lo importante" por lo que se les "debería juzgar con toda claridad" es por sus hechos. "Y hoy un hecho es que la UME va a venir a Extremadura a ayudarnos y hace cuatro meses no, ese es un hecho importante", ha concluido en referencia a la participación de dicha unidad en las tareas de limpieza del camalote en el río Guadiana en la región.