Vara se muestra dispuesto a explicar a Podemos que la LEGIO no está "hecha 'ad hoc' para un proyecto"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado su ofrecimiento a Podemos de explicarle "todo la información" que tiene y "todo lo que ha habido" tras la presentación de la propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) para que "se demuestre que esta no es una ley hecha 'ad hoc' para un proyecto, ojalá para muchos proyectos", ya que son proyectos que "están buscando sitio en el mundo, y ¿por qué no puede ser Extremadura?", ha planteado.

De esta forma se ha pronunciado Vara, a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones realizadas este lunes por el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, en las que tachaba de "auténtico despropósito" la LEGIO, que a su juicio es "únicamente" de una "ley de casinos" puesto que en el texto "se habla hasta cuatro veces de instalar casinos y de aumentar el número de casinos".

Ante estas críticas, Fernández Vara se ha ofrecido a "todos los grupos", incluido Podemos, para darle "toda la información" de la que dispone de estos proyectos, y ha señalado que la LEGIO surge como consecuencia de "varios proyectos", que han venido a presentarse en Extremadura, que actualmente "no tiene marco jurídico para poderlo hacer".

Fernández Vara ha defendido que "Extremadura necesita tener grandes proyectos, como tienen otros territorios", y ha explicado que a un promotor de estos parques no se le puede "decir que van para tres años los papeles, porque se van a otro sitio, que probablemente se los hagan antes", de ahí la presentación de esta propuesta de ley.

Así, y ante las críticas de Podemos sobre que estos parques incluyen instalaciones de juego, Fernández Vara ha considerado "un poco antiguo" hablar en la actualidad de juego igual que en el siglo XX, ya que "hoy en día el juego está en Internet, cada uno somos un casino andante", y por eso "los grandes proyectos temáticos están evolucionando hacia otras cosas".

Fernández Vara ha lamentado que "se miran los proyectos del siglo XXI con los ojos del XIX o del XX", ya que según ha reiterado, en la actualidad "el juego y las apuestas están en Internet", por eso ha considerado que "los grandes proyectos están yendo hacia proyectos temáticos de ocio familiar".

Y es que, según ha dicho, "antes el atractivo del juego era suficiente, y ahora ya no lo es", por lo que los promotores abogan por proyectos "muy variados" que, según ha dicho, "incluyen desde el ski indoor hasta la Fórmula 1, equitación, golf o parques acuáticos", ha relatado.

Así, y sobre si el alguna de estas instalaciones puede ir incorporado juegos, Vara ha aseverado que "como en todas partes, ¿o es que no lo hay en Badajoz, en Madrid o en Lisboa? ¿y dónde está el problema?", ha planteado el presidente extremeño, quien ha señalado que el mundo actual "no tiene fronteras, y lo que no te pongan aquí, te lo van a poner al lado", ha dicho.

En cualquier caso, el presidente extremeño ha reiterado que no tiene "ningún problema" en hablar con Podemos, "desde el máximo respeto por sus posiciones", para informarles sobre estos proyectos, tras lo cual ha reivindicado que Extremadura "necesita aumentar su Producto Interior Bruto (PIB) y su tasa de ocupación, y disminuir su tasa de paro de manera significativa en los próximos años".

Vara ha considerado que "tiene que haber saltos cualitativos" en la economía extremeña, ya que en caso contrario, "nos podemos encontrar dentro de unos años con que los jóvenes se nos hayan ido y no quieran volver", ha señalado el presidente extremeño

Así, Vara ha reiterado la necesidad de "intentar buscar marcos jurídicos que doten a Extremadura de la posibilidad de tener empresas altamente intensivas en manos de obra", así como que "las más pequeñas puedan tener clientes porque tengan un empleo y un salario digno", una posición que el presidente extremeño va "a defender dónde la tenga que defender", ha dicho.

El presidente extremeño ha reiterado su ofrecimiento para contar a Podemos "todo lo que ha habido" en este asunto, para que "se demuestre que esta no es una ley hecha 'ad hoc' para un proyecto, ojalá para muchos proyectos", ya que son proyectos que "están buscando sitio en el mundo, y ¿por qué no puede ser Extremadura?", ha planteado.

"¿Por qué no puede haber en Extremadura grandes proyectos temáticos?", ha reiterado Fernández Vara, quien ha considerado que "no hay ninguna razón para no hacerlo", tras lo que ha reafirmado que "de lo que se trata es que de lo que venga sean proyectos de futuro, destinados a las familias, que puedan atraer grandes sectores de población, y sobre todo, que den mucha mano de obra", ha aseverado.

