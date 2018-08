Alcaldes de A Coruña, Santiago y Ferrol, Podemos, BNG, Anova y EU se suman a la lucha contra la tauromaquia en Galicia

Publicado 04/08/2018 13:53:15 CET

Fundación Franz Weber pide al PP que "avale la posición mayoritaria de la ciudadanía" y desista del "bloqueo" para acabar con el "cruel" evento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; los alcaldes de A Coruña, Santiago y Ferrol; y diputados como Antón Sánchez (Anova) y la vicepresidenta segunda en el Parlamento, Eva Solla (EU), son algunos de los cargos electos que ya se han sumado a la campaña contra la tauromaquia '#ChegouOMomento', desarrollada por la plataforma 'Galicia, Mellor Sen Touradas' y la Fundación Franz Weber.

En un comunicado, las organizaciones promotoras de la iniciativa han destacado que el objetivo es "acabar con las corridas de toros y capeas en el territorio gallego", y han asegurado que esta campaña "es la más plural de las que se han desarrollado hasta el momento". Asimismo, han indicado que buscan soporte en otras formaciones, como el PSdeG, y apelan al PP sobre su posicionamiento público.

En esta línea de actuaciones, las entidades animalistas han lanzado, a través de la web 'Osoigo.com' una "pregunta abierta" a todos los grupos parlamentarios, pero, tal y como ha señalado, "en especial al PP". Además, han recordado que el 99,7% de los gallegos no ha participado de estos espectáculos y, "por tanto, no hay excusas para no tramitar una iniciativa abolicionista".

Asimismo, han asegurado que a la iniciativa "no le faltan apoyos ciudadanos", ya que la petición dirigida a la ciudad de Pontevedra para erradicar la feria taurina local, suma más de 129.000 firmas en la plataforma 'Change.org'; mientras que la propuesta contra capeas y novilladas asciende por encima de las 67.000, recordando estas prácticas en ayuntamientos como Moraña o Valga.

BLOQUEO DEL PP PARA TERMINAR CON EL ESPECTÁCULO

En concreto, animalistas y abolicionistas han apuntado la "necesidad" de que "todas las formaciones políticas en la cámara gallega avalen una posición mayoritaria de la ciudadanía", ya que resulta "inexplicable" que el PP, con 41 diputados, "haya bloqueado en los últimos años hasta dos proposiciones legislativas para acabar con un espectáculo tal cruel".

Así, las organizaciones impulsoras de '#ChegouOMomento' también han instado a la Xunta a "mantener un control exhaustivo" sobre el cumplimiento de la ley de espectáculos públicos, en relación a la prohibición del acceso a menores de 12 años a la plaza de toros de Pontevedra, desde este domingo 5 de agosto, primero de feria; así como con respecto a la publicidad, que incumpliría los contenidos mínimos obligatorios.