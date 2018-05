Álvaro García Ortiz denuncia que no existe "voluntad política" para que Galicia cuente con fiscales anticorrupción

Publicado 27/05/2018 16:42:03 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Álvaro García Ortiz ha denunciado que no existe "voluntad política" para que Galicia cuente con fiscales anticorrupción como ya ocurre en gran parte del resto de comunidades autónomas del conjunto estatal.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a la Cadena Ser este domingo en la que García Ortiz, miembro del Consejo Fiscal y representante de la Unión Progresista de Fiscales, ha lamentado que Galicia no cuente con fiscales centrados en la lucha contra lo corrupción.

García Ortiz ha comentado que la sentencia sobre la trama Gürtel llega "tarde" porque han pasado ya nueve años desde que se destapase la red de corrupción por la que ha sido condenado el PP como partícipe a título lucrativo.

Así, ha indicado que, a su entender, Galicia no cuenta con fiscales anticorrupción porque no se han creado plazas de estas características en ninguno de los partidos judiciales gallegos y porque "no hay voluntad política" para que existan, algo que, según García Ortiz, es consecuencia de la actitud del Ministerio de Justicia.

"Si echamos la vista atrás y vemos que miembros del Ejecutivo están incursos en causas judiciales, podemos preguntarnos qué interés puede tener el Ejecutivo en que un instrumento de control como la Fiscalía Anticorrupción esté mejor dotada con los medios materiales y humanos necesarios", ha comentado.

Para García Ortiz, la figura del fiscal anticorrucpión contribuiría a ofrecer "un mejor servicio público" porque otorgaría "mayor" experiencia y medios a la Fiscalía a la hora de actuar.

HUELGA DE FISCALES Y JUECES

García Ortiz también se ha referido a la huelga de jueces y fiscales celebrada esta semana, que ha calificado de "gran éxito" por haber alcanzado el 50 por ciento de seguimiento en un colectivo "conservador".

Así, ha avanzado que no descarta que se produzcan más movilizaciones si no llega una "respuesta" por parte de la Administración, a la que ha instado a dotar de "más medios" para mejorar la "independencia" del poder judicial.

TRABAJADORES DE LA JUSTICIA

Por otra parte, el fiscal se ha mostrado crítico con la gestión de la huelga de los trabajadores de la Administración de Justicia que paralizó los juzgados gallegos durante tres meses.

De este modo, cree que el conflicto ha sido "un fracaso para todos, tanto para la administración como para los trabajadores". A renglón seguido, ha afeado la actitud de la Xunta durante las negociaciones por dilatar la celebración de las mesas con los sindicatos.

Asimismo, también ha cargado contra la tensión creada entre los propios trabajadores y ha lamentado que "personas que antes eran compañeros hayan dejado de serlo".

Con todo, ha mostrado su optimismo con la recuperación de la carga de trabajo paralizada durante los meses de huelga. "Esto no será un agujero de años para la justicia gallega", ha concluido.