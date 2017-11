Noriega confiesa que le dijo a Villares que "no podía acompañarlo políticamente" para dirigir En Marea por sus aliados

Publicado 16/11/2017 14:04:57 CET

El alcalde de Santiago publica junto al periodista Daniel Salgado un libro "incómodo" que va desde la ruptura del BNG hasta el 1-0

El alcalde de Santiago de Compostela y uno de los referentes de Anova y las confluencias, Martiño Noriega, publica junto al periodista Daniel Salgado 'A contradición permanente' --'La contradicción permanente'--, una crónica política de la mano de la editorial Xerais que promete ser "incómoda", en palabras de sus autores. Entre las 260 páginas de conversación a dos bandas (en lengua gallega), el 'hijo' político del histórico Xosé Manuel Beiras confiesa las razones de por qué no acudió a la última asamblea de En Marea y no acompañó a Luís Villares en su elección como portavoz del partido rupturista.

"Villares toma la decisión de acompañarse de unas determinadas personas para dirigir un espacio que no es asimilable a un partido tradicional. Yo le dije que ahí no lo podía acompañar políticamente. En estos momentos de mi vida, me posiciono más por las cuestiones que me provocan rechazo que por las que quiero impulsar", apunta en el libro con portada del fotoperiodista Óscar Corral y que el regidor compostelano dedica, además de a su pareja e hija y Compostela Aberta (candidatura por la que es alcalde), a Beiras: "sístole y diástole en el latido de esta historia".

Las páginas se remontan, cronológicamente, a la ruptura del BNG en la asamblea de Amio, en 2012, y recuerdan también la escisión en Anova de un grupo --Cerna-- que conformaban los que hasta entonces eran estrechos colaboradores de Beiras. Este último hecho acaba por volver a saltar con la última asamblea de En Marea, pues después de la marcha de Cerna en la legislatura anterior (2012-2016), que supuso la ruptura de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), este grupo político vuelve a aparecer en el partido de la confluencia y son nuevos aliados de Luís Villares.

El magistrado, actual portavoz de En Marea en el Parlamento autonómico, fue apoyado en el verano de 2016 por los tres alcaldes de las mareas en las ciudades --Jorge Suárez (Ferrol), Xulio Ferreiro (A Coruña) y Martiño Noriega (Santiago)--. A lo largo de las páginas, Noriega justifica que los tres regidores propusiesen un nombre para desbloquear la situación que se vivía entonces (en que Podemos Galicia ni siquiera se había sumado a la candidatura de confluencia para las autonómicas de 2016) y revela que, aunque fue a propuesta de ellos tres, la "primera" persona que se lo nombra es Xulio Ferreiro.

"A mí la primera persona que me habla de Villares es Xulio (Ferreiro, alcalde de A Coruña) en un encuentro en A Coruña, cuando firmábamos una carta de compromiso con la Rede Apego de ayuntamientos por la normalización lingüística. Pero de forma informal (...). También había sectores de Anova que pensaban en él. Pero después me consta que Xosé Manuel (Beiras) ve que puede ser un nombre y que en la medida en que Marea Atlántica o Xulio entienden que puede ser, eso facilita todo", explica en la conversación con Daniel Salgado.

Previamente, el periodista le había preguntado directamente quien lo propuso, una cuestión que incluso llegó a ser de debate público y mediático, y reflexiona si este hecho no "contradice" los "principios democratizadores y horizontales a los que tanto se apela" por parte de los espacios de confluencia.

TANTEO PARA SER CANDIDATO A LA XUNTA

Además, Daniel Salgado también interpela a Martiño Noriega si su nombre estuvo encima de la mesa para ser candidato a la Xunta de la confluencia, al respecto de lo que el regidor compostelano revela que "hubo ronda de contactos".

Sin embargo, explica que las "presiones" no fueron tantas como cuando decidió presentarse a la Alcaldía de Santiago y por eso, en esta ocasión --añade--, le fue más fácil mantenerse en el cargo que ocupaba y desempeña en la actualidad.

"Se me tentó desde casi todos los ámbitos. Pero no hubo una, digamos, campaña de presión como la que hubo para el Ayuntamiento de Santiago. Pero yo reiteré que la decisión de venir a Compostela era una decisión muy sopesada. No podía dejar un proyecto como una candidatura de unidad popular en la capital del país al año y medio de llegar", desvela en el libro, en el que añade que "todo el mundo entendió que sería forzar mucho".

SITUACIÓN CATALANA

El libro, como el propio director de Xerais, Manuel Bragado, explicó en la rueda de prensa de presentación, fue actualizado hasta el día anterior de entrar en máquinas de impresión y recoge los acontecimientos del 1 de octubre en Cataluña y hasta el discurso del Rey del día 3.

En sus respuestas, Martiño Noriega, que reconoce que la relación entre el proceso catalán y la realidad gallega es "contradictoria, porque los intereses de la nación catalana y gallega raramente fueron coincidentes", advierte de que "el debate actual ya no está polarizado tan sólo en la cuestión del derecho a decidir del pueblo catalán, sino también en el retroceso en los derechos civiles".

Y sobre si desembocará en una reconfiguración federal o confederal del Estado, desde una visión "optimista" --como plantea Salgado--, Noriega apunta que "puede ser que el resultante aumente la pluralidad". "(...) También puede ser que salga el tiro por donde no debiera y se recorte lo que hay. Creo que estamos infravalorando la bestia que anida en la memoria franquista de la derecha en el Estado. Los que hablan todos los días en los micrófonos son de todo excepto demócratas o plurales", sentencia.

A lo largo de las páginas, en las que se hace un contexto político de la actualidad con efemérides como el galardón que recibió la película 'Mimosas' de Óliver Laxe en el Festival de Cannes, no deja de ser una conversación entre dos personas a las que le unen afinidades políticas y personales y en la que se recogen menciones como la que se hace al grupo de música 'Ataque Escampe' --que une a ambos-- o recursos a los que acude en muchas ocasiones el alcalde de Santiago como 'rock and roll' o 'Rolling Stone'.

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

El libro, que fue escrito entre finales de 2016 y octubre de este año, surge de la conversación de ambos autores y de la observación de un "punto de inflexión" después de los últimos procesos electorales. También, explicaron en la rueda de prensa, de la necesidad de dejar por escrito lo ocurrido en los últimos años y de tratar de explicar los acontecimientos del surgimiento de nuevas fórmulas políticas, como fueron las mareas tras el 15-M.

Una conversación sin "censura" y de la que los autores se han mostrado seguros que causará "incomodidad" en un momento histórico que "es incómodo". Y son "conscientes de las consecuencias", ha dicho Noriega en la rueda de prensa en que se dio a conocer el libro, que se presentará al público en la Librería Couceiro de Santiago el 28 de noviembre.

Manuel Bragado, como "lector" del libro, ha destacado que "no necesita índice alfabético", puesto que lo ve más como la "construcción del relato del proceso". Eso sí, la publicación recoge al final un glosario en el que Salgado plantea enunciados y Noriega realiza sus reflexiones desde confluencia a independencia, pasando por Iglesia o Venezuela.