La Xunta llamará a los sindicatos de justicia para retomar el diálogo

Publicado 06/03/2018 13:41:50 CET

Rueda asegura que se va a "hablar de todo" y no serán "inamovibles", pero reitera que un alza de "casi 3.000 euros año" no es asumible

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Gobierno gallego llamará este miércoles a los sindicatos con el fin de fijar una reunión para "volver a sentarse con ellos" y buscar "cerrar el conflicto de justicia". Será en el mismo día en el que se cumplirá un mes del inicio de la huelga indefinida que ha obligado a suspender miles de juicios y de trámites jurídicos en Galicia.

"Mañana mismo volveremos a ponernos en contacto con los sindicatos para seguir negociando", ha asegurado Rueda en su comparecencia parlamentaria sobre esta cuestión, mientras garantiza que será "para hablar de todo". "Intentar cerrarlo todo, aquello que está prácticamente cerrado y aquello que está por cerrar todavía", afirma.

"No vamos a no hablar o ser inamovibles en ninguna oferta, por supuesto tampoco en la económica, pero queremos cerrar con esa responsabilidad; también es cierto que si los sindicatos se mantienen en casi los 3.000 euros al año, oiga, ni con Rueda ni sin Rueda, no podremos llegar a un acuerdo", ha indicado, en el cierre de su intervención en la Cámara.

Al respecto, Rueda tiene "la intuición" de que "hay algún sindicato que no quiere acuerdo", pero "la inmensa mayoría son responsables" y "les interesa" llegar a acuerdo, aunque "hay una discrepancia grande todavía" en las cifras. Con todo, avisa de que el Ejecutivo autonómico "no puede aceptar" la subida que demandan de "2.700 euros anuales".

Tras finalizar la intervención del vicepresidente de la Xunta, representantes de los sindicatos han trasladado a los medios que su intención es acudir al encuentro, aunque las diferentes centrales se reunirán este martes para analizar esta llamada a la negociación de Rueda y tomar una decisión.

PROTESTA ANTE EL PARLAMENTO

Esta comparecencia se ha celebrado con una protesta de trabajadores de justicia a las puertas de la Cámara. Ante esto, Rueda ha dicho "volver a tender la mano del Gobierno gallego", porque "es necesario buscar una solución" a la huelga. "Queremos cerrar este conflicto y haremos todo lo posible para que así sea", ha sentenciado.

Así, Rueda espera que "haya la misma receptividad" de "todos los sindicatos", porque "la mayoría desean una solución negociada cuanto antes mejor", en un conflicto que considera es "simplemente de carácter económico".

Tras destacar que la Xunta ha mantenido 12 reuniones con los sindicatos, con cuatro ofertas económicas "al alza", ha remarcado que la propuesta del Gobierno gallego ofrece un aumento de unos 1.000 euros anuales de media, pero deja claro que no ve asumible el incremento salarial que proponen los sindicatos de "2.700 euros al año".

Aquí, se ha quejado de que una subida de 1.000 euros, "lo que cobran muchos trabajadores al mes en Galicia", "fue calificada como ridícula" por algún sindicato.

"Hicimos todo los posible para intentar llegar a ese acuerdo", ha defendido Rueda en una intervención en la que se ha mostrado "consciente" del "impacto" de esta huelga, con "numerosos perjuicios".

A lo largo de su toma de la palabra, Rueda ha reiterado que este es un "conflicto centrado en una cuestión económica", por lo que "mientras no se entienda que es una cuestión económicamente", dice, "será difícil cerrarla".

Sobre este extremo, resalta que hay acuerdos "cerrados" en el resto de peticiones de mejoras laborales que reclaman los sindicatos, pero "el escollo seguía siendo la oferta económica"

"BOMBERO PIRÓMANO"

Por su parte, la oposición ha echado en cara al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "no vino a tender la mano", sino a "echar más leña al fuego" y a "hacer de bombero pirómano", en palabras de Luís Bará (BNG) - .

En esta línea, Bará ha censurado que Rueda "vino a provocar" a la Cámara con su "chulería" y "prepotencia" al mantener su oferta "insuficiente". Por ello, le exige que "ponga día y hora" para "una negociación sin chantajes" y "con una mediación externa" del Consello Galego de Relacións Laborais.

Bará ha aprovechado su intervención para preguntar a Rueda si "se siente contrabandista", en alusión a las palabras de Feijóo en el programa 'Salvados'. "Imos entrar en fariña xa" ("Vamos a entrar en harina ya"), ha dicho, al inicio de su comparecencia.

A renglón seguido, Patricia Vilán (PSdeG) ha reclamado a Rueda que "se siente con humildad" con los trabajadores y "negocie", pero "sin condiciones".

De este modo, ha emplazado a la Xunta a que "duplique" su oferta a los trabajadores y salga de su "posición inamovible", al tiempo que ha señalado que "esto se resuelve con política".

Tras ella, Carmen Santos (En Marea) ha recriminado que el "arte de dialogar" del PP consiste en: "Hago una propuesta, si no la aceptáis es que no queréis negociar". Además, censura que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se sube el sueldo un "siete por ciento" mientras le "niega" el incremento salarial a los trabajadores de justicia.

La diputada de En Marea tacha de "escándalo" que los populares busquen "colocar el mantra" de que los trabajadores están en huelga por "una cuestión económica". "¡Qué poca vergüenza!", ha apostillado.

"La realidad es que a usted es a quien le interesa esta huelga", ha espetado Santos a Rueda, pues "no le importa que haya juicios aplazados", y recuerda que "no se celebran juicios contra maltratadores" en la semana del 8 de marzo.

Durante su intervención, Carmen Santos ha tildado al presidente de la Xunta de "Don Vito Feijóo". El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, le ha pedido que retire esta expresión y tras la negativa de la diputada ha hecho una llamada al orden.

RÉPLICA DE RUEDA

Tras las palabras de la oposición, Rueda ha acusado a estos grupos de convertir el conflicto en "político", pues "está politizado desde el principio, que es lo que les interesa".

Junto a esto, ha criticado a la oposición que "hay que hablar de Salvados" o "de 'Fariña', porque "10 minutos para hablar de solucionar conflictos de justicia es mucho".

También se ha referido al tema de los sueldos. En lo tocante a este punto, Rueda le ha dicho a Santos: "Usted gana más que yo".

Después de que Patricia Vilán le haya afeado a Rueda haber dado mal los datos al hablar de subida de 1.000 euros mensuales en vez de anuales, el vicepresidente ha respondido: "Puede que esté nervioso y que me equivocara", pero reprocha a la socialista que ella habla "sin saber".

PP: "NO PIDAN MEJORAS QUE NO PUEDAN SER APLICABLES"

Durante el debate, Alberto Pazos Couñago (PPdeG) ha insistido en que las reivindicaciones de los sindicatos son de "mejora salarial", "no de recuperar derechos". Asimismo, ha acusado a la oposición de "utilizar a los trabajadores y ciudadanos con fines espurios".

De hecho, el popular ha emplazado a los sindicatos a que "no pidan mejoras que no puedan ser aplicables al conjunto de ciudadanos y de funcionarios de este país". "No retrasen más lo inevitable, que es que ustedes se vuelvan a sentar en la mesa de negociación", ha aseverado.