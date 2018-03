La UE apoya a Reino Unido e insta a Rusia a aclarar "urgentemente" su programa Novichok

Actualizado 19/03/2018 12:21:31 CET

Los 28 dejan claro que el ataque es inaceptable y mantendrán bajo revisión el caso y sus implicaciones

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)

Los ministros de la Unión Europea (UE) han condenado "con firmeza" el ataque con un gas nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija en la localidad británica de Salisbury el pasado 4 de marzo y han instado a Rusia a aclarar "urgentemente" su programa del agente Novichok tras dejar claro que se toman "extremadamente en serio" la evaluación del Gobierno de Londres de que resulta "altamente probable" que Rusia sea el responsable, un asunto que se espera que los líderes europeos aborden en su cumbre a finales de semana.

"La vida de muchos ciudadanos se ha visto amenazada por este acto ilegal y temerario. La UE se toma extremadamente en serio la evaluación del Gobierno de Reino Unido de que resulta altamente probable que la Federación Rusa sea responsable", han asegurado los Veintiocho en una declaración común, en la que han condenado "con firmeza" el ataque con gas nervioso perpetrado el pasado 4 de marzo, que también ha dejado a un policía gravemente herido.

Los Veintiocho han instado a Rusia a aclarar "urgentemente" las cuestiones reclamadas por Reino Unido y la comunidad internacional, incluida la difusión "inmediata, plena y completa" de su programa del agente Novichok a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y han celebrado el compromiso de Reino Unido de trabajar "estrechamente" con ella para apoyar la investigación del ataque.

Los Veintiocho han expresado su "solidaridad incondicional con Reino Unido y su apoyo" en el texto conjunto, en el que también expresan apoyo a los esfuerzos británicos por "llevar a los responsables de este crimen ante la justicia" y dejan claro que la UE seguirá vigilando de "cerca" esta cuestión y sus implicaciones.

"La UE está consternada por el uso ofensivo de un tipo de agente nervioso de graduación militar desarrollado por Rusia, por primera vez en suelo europeo en más de 70 años", esgrimen en la declaración común, en la que dejan claro que "el uso de armas químicas por parte de cualquiera, en cualquier circunstancia es completamente inaceptable y constituye una amenaza a la seguridad mundial para todos" y "constituye una violación flagrante" de la Convención contra las Armas Químicas y el Derecho Internacional y, como tal, "mina el orden basado en normas internacionales".

FRANCIA Y REINO UNIDO CIERRAN FILAS CON EL ANÁLISIS BRITÁNICO

Los ministros de Exteriores alemán, Heiko Maas, y francés, Jean-Yves Le Drian, han cerrado filas este lunes con el análisis del Gobierno británico que apunta a Moscú como el responsable más plausible del ataque.

"Toda la información que tenemos sugiere que no hay explicación alternativa plausible de la corresponsabilidad de la parte rusa", ha avisado a su llegada a la reunión el nuevo ministro de Exteriores alemán, que ha dejado claro que están "firmemente en el lado" de Londres tras asegurar que se trata de un ataque "que no es aceptable", del que les ha informado "en gran detalle" en los últimos días el Gobierno británico.

El ministro galo también ha dejado claro que comparten el análisis de Londres que apunta a la autoría de Rusia. "No hay otra explicación plausible que la responsabilidad de Rusia", ha asegurado Le Drian, que ha reclamado "unidad total de los europeos" ante un asunto grave.

ESPAÑA DESCARTA SANCIONES HASTA QUE SE ESCLAREZCA EL ASUNTO

Ambos han evitado avanzar si apoyarán sanciones contra Rusia por el ataque, algo que el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, ha descartado por ahora, a la espera de que se esclarezcan las circunstancias del ataque.

"No es momento todavía de hablar de ese tema hasta que no se hayan aclarado todos los extremos que hacen falta aclararse. Pero es verdad que el asunto va a seguir en la mesa de la Unión Europea", ha asegurado el jefe de la diplomacia española a su llegada.

Aunque "Rusia seguirá siendo un socio difícil" tras la victoria electoral de este domingo del presidente, Vladimir Putin, que ha revalidado sin sorpresas el cargo, Maas ha dejado clara la necesidad de "mantener el diálogo" con Moscú, al que necesitan "para resolver grandes conflictos internacionales". "Pero esperamos aportaciones más constructivas que en el pasado reciente de Rusia", ha remachado.

La ministra de Exteriores sueca, Margot Wallström, ha recordado que "no ha sido siempre fácil" lograr que los Veintiocho respaldaran las sanciones impuestas a Rusia por su intervención en Ucrania pero se ha mostrado convencida de que la reunión de este lunes servirá para "abonar el terreno para más acciones", al tiempo que ha tachado de "ridículo" la idea de Rusia de que el agente Novichok se haya originado en Suecia.

"No ha sido fácil siempre obtener que la unidad para respaldar las sanciones que ya hemos decidido pero creo que la discusión de hoy abonará el terreno para más acciones. Es muy importante que estemos unidos y que demostremos nuestra solidaridad con Reino Unido", ha subrayado, al tiempo que ha tachado de "simplemente ridículo" la idea de Moscú de que parte del arsenal del Novichok haya desaparecido en Suecia. "Esto es simplemente ridículo y no tiene ningún fundamento. Están intentando desviar la atención de la cuestión real. No aceptamos esto para nada", ha remachado.

"Las negaciones de Rusia son cada vez más absurdas. En un momento dicen que nunca desarrollaron (el agente) Novichok, en otro dicen que sí desarrollaron Novichok pero que destruyeron todos sus arsenales y luego dicen que algunos de ellos misteriosamente han desaparecido en Suecia, República Checa, Eslovaquia, Estados Unidos o incluso en Reino Unido", ha criticado el jefe de la diplomacia británica, Boris Johnson, a su llegada a la reunión, en la que ha informado del ataque y de las medidas emprendidas por el Gobierno británico hasta ahora.

Johnson ha recordado que "no hay ningún país en la mesa aquí en Bruselas que no se haya visto afectado en años recientes por algún tipo de comportamiento maligno o disruptivo ruso" y ha agradecido el apoyo de los socios europeos por el ataque en Salisbury. "Doce años después del asesinato de (el también exespía ruso) Alexander Litvinenko en Londres, ya no engañan a nadie", ha remachado.

"Necesitamos poner presión sobre Rusia para que participe en la investigación", ha asegurado el ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, que ha instado al presidente Putin a participar en la misma de forma "concreta, abierta y transparente" tras dejar claro que el uso de armas químicas "es particularmente grave".

Reino Unido ha recibido "una expresión de solidaridad mayoritaria" en la reunión de los jefes de la diplomacia europea pero los Veintiocho no han entrado a discutir la posibilidad de sanciones, algo que competería "en todo caso" a los jefes de Estado y de Gobierno de decidir, según fuentes diplomáticas.