Carmona promete bajar "completamente" las multas de tráfico "

Actualizado 26/01/2015 11:55:03 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha prometido bajar "completamente" las multas de tráfico y de aparcamiento en la capital porque "es de sentido común" y porque actualmente son "desproporcionadas".

"Una persona que gana 800 euros no puede pagar 90 porque tenga el coche mal aparcado en una zona de residentes", ha reconocido Carmona en una reciente entrevista concedido al periódico 'El Distrito' recogida por Europa Press.

El aspirante municipal socialista no ha escatimado en críticas a la gestión del PP en la ciudad y de Ana Botella que, a su juicio, "habrá intentado esforzarse para mejorar Madrid pero no ha sido capaz".

"Durante los últimos años, el Partido Popular no ha llevado a la ruina, una deuda de más de 7.000 millones de euros. Además, estamos ante el Madrid más sucio que hemos visto nunca, no tenemos la cultura que teníamos, es decadente. Mi invitación para Botella a abandonar la gestión y limpiar la ciudad, porque no es de izquierdas o derechas, es de gente limpia. Mi objetivo es convertirla en una ciudad culta, ilustrada y abierta", ha indicado.

En otros puntos programa electoral, Carmona apuesta por poner en valor a los 29.000 empleados públicos de Madrid, a los 25.000 funcionarios y 3.500 contratados laborales. "Vamos a levantar la capital entre todos. Los políticos deberían faltar menos el respeto a los policías municipales. Se van a votar dos cosas, gobierno con mayoría relativa o minoría", ha apuntado.

Las principales medidas que adoptaría en caso de ser alcalde de Madrid sería un rehabilitación de viviendas consensuado con sindicatos y patronal, para que "de cada millón de euros invertido generar 50 puestos de trabajo, como se ha hecho en París o Londres".

"Hay 40.000 viviendas vacías Madrid. Propongo que los bancos las den en usufructo a la Entidad Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y no a los fondos buitre para ofrecer un alquiler social. Subirles el IBI a los bancos y si no aceptan, abrir un proceso de expropiación de esas viviendas desocupadas para que se ofrezcan en cuatro años a EMVS, estableciendo un justiprecio", ha explicado.

La siguiente medida de Carmona sería mejorar la limpieza de ciudad y promoción de la ciudad, bajando el IBI, "que se ha multiplicado por tres en los últimos años", y refinanciando la deuda del Ayuntamiento de Madrid para pagar menos intereses. "Sobre todo poner en valor la cultura que es el pozo de petróleo en Madrid. Abrir las librerías, teatros, fomentar representaciones en colegios, etc", ha añadido.

El líder municipal ha criticado especialmente la gestión de Concepción Dancausa al frente de Hacienda de la capital. A su juicio, "figurará en los libros de texto como el ejemplo de lo que no hay que hacer, muy mala, pagando unos intereses desbordados y con facturas escondidas en cajones".

"Pero el alcalde de Madrid se llama Cristóbal Montoro. Nos endeudan y luego nos lo devuelven con un Plan de Ajuste. Lo que nos ha asfixiado es más de 300 cargos de designación política a dedo, eliminaré a los asesores de concejales de distrito porque hay buenos funcionarios para tirar de ellos", ha agregado.

Otro de los objetivos de Carmona si llegara al poder municipal sería virar la "desastrosa" política urbanística de la ciudad, que comenzó con el Plan General de Ordenación Urbana del 97, "y así lo dice el Tribunal Supremo que lo ha declarado ilegal".

"Madrid se ha convertido en un negocio para las empresas inmobiliarias. Todo el sureste está vacío de contenido y la Caja Mágica hay que ponerla en valor y dársela a Usera. Además, hay que arreglar el Paseo de la Dirección inacabado y para el Paseo del Prado no tendré dinero para túneles, si para embellecerlo. También hay que ofrecer dotaciones a los PAU de Carabanchel, Vallecas, Sanchinarro y Montecarmelo", ha detallado.

Por otro lado, Carmona también pretende luchar más contra la contaminación atmosférica. "Desde el 24 de diciembre cuatro medidores dejaron de constatar las partículas más dañinas del aire y esto es de juzgado, porque mueren 2.500 personas al año en Madrid por culpa de la contaminación. Los médicos dicen que ha aumentado un 30 por ciento las urgencias hospitalarias por culpa de la contaminación", ha expuesto.

Por eso, ha defendido como soluciones reordenar el tráfico con parking disuasorio, fomentar el transporte público sostenible y la peatonalización "poco a poco", con tránsito para residentes de acuerdo con comerciantes y vecinos.

PREFIERE MEDIRSE CON AGUIRRE

Respecto al panorama político madrileño de cara a la elecciones municipales, Carmona ha señalado que tiene una buena relación con personas de la izquierda como Jorge García Castaño --que dejó la semana pasada su puesto de concejal de IU por discrepancias con la cúpula del partido-- , así como con los actuales candidatos de IU a la Presidencia regional y al Ayuntamiento de Madrid, Tania Sánchez y Mauricio Valiente.

"Unas elecciones se ganan trabajando como he hecho, ya se lo he dicho a Mariano Rajoy: Moncloa es un distrito de Madrid y no un barrio de Moncloa, por tanto no podemos esperar a que nos nombre un delegado. Hay mucha confusión, pelea entre ellos y no conocemos sus propuestas sobre Madrid. Una encuesta nos da como primera fuerza política en el Ayuntamiento, aunque no nos lo creemos", ha añadido en relación a los candidatos en el PP.

Eso sí, si tuviera que elegir, Carmona preferiría medirse con Esperanza Aguirre porque "forma parte del pasado y tiene más líos evidentes como el Caso Gürtel, aunque no me gustaría que la campaña se centrara en eso".

"En una discusión cuando hablas de futuro, si te ponen a alguien del pasado, viene muy bien. Aguirre se está humillando para ser candidata e intenta torcer el brazo a Rajoy. ¿Cuáles son sus propuestas para Madrid?, los madrileños no están pendientes del delegado de Rajoy", ha insistido.

Eso sí, preguntado por algún nombre dentro de su lista electoral, Antonio Miguel Carmona sólo ha revelado que su 'número 2' será una mujer y promete que ésta será "más capacitada que el número 1 del Partido Popular".