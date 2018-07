Cifuentes se presenta como alguien que dialogará y llegará a acuerdos, que es el "exponente del espíritu liberal"

Publicado 27/04/2015 20:16:34 CET

Maria Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Esperanza Aguirre o Concepción Dancausa, entre las personas que acuden a escucharle

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha presentado este lunes como una persona que gobernará para "todos", que dialogará y que buscará el acuerdo, que es el "exponente de lo que se entiende por espíritu liberal".

En su intervención en un foro del diario La Razón, Cifuentes ha afirmado que gobernar es "hablar con todos, escuchar a todos y por supuesto, gobernar para todos". Por ello, ha dicho que no eludirá "jamás" el diálogo y buscará "siempre en lo posible el acuerdo" porque "gobernar es pactar".

"Acuerdos que deberían ser fundamentales en materias que afectan a los ciudadanos: Creo que esto supone el exponente de lo que se entiende por espíritu liberal y que tal y como afirmó Bertrand Russell 'Un verdadero liberal se distingue no tanto por lo que defiende sino por el talante con que lo defiende'", ha afirmado.

Y es que a su juicio, "lo liberal debe estar en la dermis de toda política que merezca ese nombre". "Hoy debemos entender lo liberal como una forma de ser. También como un planteamiento ideológico, pero, sobre todo, como una forma de ser", ha defendido para remarcar su propósito de "escuchar, hablar con todos desde un espíritu constructivo, llegar a acuerdos siempre que sea posible y no negarle a nadie su parte de razón, ni su derecho a disentir".

"Creo que en España necesitaremos una predisposición al diálogo que algunos están negando", ha asegurado para criticar al PSOE. "Para conseguir la realidad que yo quiero para Madrid y por la que estoy dispuesta a trabajar sin descanso manifiesto mi voluntad, toda mi ilusión y todas las ganas", ha aseverado Cifuentes, quien ha señalado que también hay que "afrontar la gestión pública desde un claro principio de subsidiaridad dando el protagonismo al ciudadano y a la sociedad civil".

GOBERNAR CON "EFICACIA"

La candidata ha apostado por gobernar con "austeridad y eficacia" frente al "despilfarro" de los socialistas, que hicieron que el actual Gobierno de la Nación tuviera que "afrontar reformas incómodas e impopulares" y no bajar los impuestos como había prometido, cosa que conllevó "desgaste" para el partido.

En el caso de la Comunidad de Madrid, ha dicho que a pesar de la crisis "supo convertirse en motor económico de España aplicando fórmulas que van en el ADN del PP". "Los Gobiernos del Partido Popular afrontaron con eficacia y acierto unos tiempos complicados y desde esa realidad trataremos de escribir el futuro de la Comunidad si los ciudadanos vuelven a confiar en el PP el próximo 24 de mayo", ha apuntado.

"No prometo milagros, pero aseguro trabajo y voluntad política para que Madrid siga al mejor ritmo su camino en beneficio del conjunto de los ciudadanos", ha indicado Cifuentes, que también se ha referido a la corrupción en su partido, que producen "estupor, vergüenza y rabia".

Estupor, porque "no los esperaba; vergüenza, "porque los han protagonizado personas que en mayor o menor grado conocía y de los que cabía esperar un comportamiento ejemplar"; y "muchísima rabia", porque siempre ha entendido "que a la política se llega a servir a los demás y no para llenar los bolsillos propios con el dinero ajeno". En este punto, ha remarcado que su posición contra la corrupción es: "Ni la más mínima tolerancia".

"Que quien la haga la pague, vaya a la cárcel sin posibilidad de indulto y que, además, devuelva el dinero", ha remarcado la candidata, quien ha considerado que la corrupción se puede atajar "en buena medida con las leyes".

LA CORRUPCIÓN, UN PROBLEMA "DE LAS PERSONAS"

Sin embargo, ha llamado a no engañarse porque "la corrupción no es un problema de los partidos", sino de las personas, y "siempre habrá corrupción allá donde haya un corrupto". "Pero un puñado de corruptos no convierten a un partido en corruptos, ni muchísimo menos y conviene que lo recordemos", ha añadido.

Por último, ha destacado su decálogo formado por aquellos compromisos que serán su "referencia en la acción de gobierno".

En su decálogo se compromete a considerar el programa electoral un contrato de obligado cumplimiento, a que la lucha contra el paro sea su objetivo prioritario, a bajar impuestos una sanidad pública universal, gratuita y accesible, a apostar por una educación bilingüe de calidad, a poner en marcha medidas de apoyo a la familia, a que los techos de la administración autonómica sean de "cristal", a que la administración regional sea "de todos", a trabajar en el reequilibrio territorial y a gobernar con lealtad institucional.

Al encuentro han asistido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, el vicesecretario de política autonómica y local del PP, Javier Arenas, la presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía, Esperanza Aguirre, y la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez.

También han asistido los consejeros del Ejecutivo autonómico como el de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, Medio Ambiente, Borja Sarasola, Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, todos ellos en la lista de Cristina Cifuentes a la Asamblea de Madrid, y Pablo Cavero, uno de los integrantes de la lista de Esperanza Aguirre a la Alcaldía.

También se han visto caras de otros populares como el de la Delegada del Gobierno, Concepción Dancausa; así como de concejales como Enrique Núñez, que también forma parte de la lista de Cifuentes a la Asamblea de Madrid y otros populares como Manuel Cobo o Luis Eduardo Cortés. Además, a la cita ha acudido el expresidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández.