Cs lleva a la Fiscalía la contratación de la empresa de recogida de podas de Valdemorillo

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valdemorillo ha presentado un escrito en la Fiscalía Anticorrupción y en la de Medio Ambiente de la Comunidad para que estudien si ha habido "posibles irregularidades" en la contratación de la empresa encargada de retirar los residuos de poda en la localidad.

El escrito ha sido presentado por la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Valdemorillo, Eva Ruiz, acompañada de la diputada responsable de Medio Ambiente de la formación en la Asamblea de Madrid, Ana Rodríguez.

"Hemos querido poner en conocimiento de la Fiscalía posibles irregularidades relacionadas con el punto limpio de la dehesa municipal de Valdemorillo y de la empresa contratada para la limpieza puntual de la poda", ha señalado la portavoz municipal.

Según la edil, la contratación "no contaba" con un informe "favorable" de la intervención del Ayuntamiento y, "aún así", se contrató a esa empresa "por un importe de unos 200.000 euros".

"La recogida de la poda llega tarde y mal ya que desde Ciudadanos llevamos un año alertando del peligro que suponía la acumulación de residuos en el punto limpio, un lugar de alto valor ecológico", ha criticado.

En este sentido, Ruiz ha hecho alusión al incendio que tuvo lugar el 16 de julio en la parcela donde se acumula la poda. "Sin entrar en las causas que lo han provocado y, gracias a la rápida intervención de los bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Municipal, no ha llegado a causar daños importantes en esta área, considerada Zona de Especial Protección para las Aves", ha destacado.

A su juicio, "esa deficiente gestión" podría haber provocado "indirectamente daños mucho mayores" por lo que ha justificado la presentación del escrito en que es su "deber" ponerlo en "conocimiento de la Fiscalía".

Además, ha citado las iniciativas reclamadas por su partido ante la "la ausencia" de un estudio por parte del Ayuntamiento de los residuos vegetales producidos en Valdemorillo, así como la "falta de un plan para el tratamiento de los mismos".

Al respecto, la diputada de la formación política, Ana Rodríguez, ha insistido en que la documentación aportada a la Fiscalía "pretende ayudar" a "dilucidar" si ha habido algún tipo de irregularidad. "Entendemos que se ha producido una grave falta de previsión y planificación de la gestión de los residuos, en este caso por la gran acumulación de poda que desde hace más de un año se encontraba en esta zona de Valdemorillo", ha subrayado.

Finalmente, ha señalado que el Grupo Municipal de Ciudadanos, lleva un año "detrás de una solución a este problema". "La gestión del medio ambiente y de los recursos naturales no es un tema menor. Nuestro objetivo es la máxima protección del patrimonio medioambiental de la Comunidad de Madrid" ha concluido la portavoz de Medio Ambiente.

"ESCRITO NO FUNDAMENTADO"

Al respecto, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Valdemorillo, Gema González, de Progresistas de Valdemorillo, ha asegurado que el escrito de Cs no está "fundamentado" y que ha sido presentado por querer "protagonismo político", por lo que el partido de la oposición se "ha excedido" al acudir a la Fiscalía.

La regidora ha señalado que los pliegos para adjudicar el servicio de recogida de podas "no han salido" por "problemas técnicos" y por la "falta de medios" del Ayuntamiento. "Se está trabajando en ellos", ha subrayado.

Por ello, ha indicado que ante los informes de los servicios técnicos e "incluso" d ellos forestales diciendo que "eso no podía estar así" se tramitó la recogida de la poda por "procedimiento de urgencia para evitar un incendio", por un importe de 193.000 euros, y que se retiraron más de 4.000 toneladas. "Esa poda había que recogerla", ha añadido.

"No vi otra opción, por responsabilidad política, que pedir que se recogiera la poda sin esperar a los pliegos. No se podía esperar por la urgencia y la necesidad que entrañaba eso. Además se ha visto por que unos días después de quitarse la parte importante, se produjo el incendio. Se ha obrado como no se podía hacer otra cosa", ha puntualizado.

De este modo, ha relatado que cuando se produjo el incendio la poda acumulada era de ocho días. "Si no se hubiera quitado lo que había, imagínese lo que podría haberse producido en esa zona, que es protegida", ha resaltado.

La alcaldesa ha indicado que el 80 por ciento del término municipal está protegido. A ello ha sumado que hay 16 urbanizaciones y que algunas de ellas tienen más de 1.000 parcelas.

González ha hecho alusión a las críticas de Ciudadanos indicando que el planteamiento de este partido de realizar una planta de compostaje es "totalmente inviable" de asumir por el Ayuntamiento por el "coste tan elevado que tiene".