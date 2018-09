El abogado de Willy Toledo denuncia que la Policía no le ha permitido hablar con el actor: "Me parece inaudito"

Publicado 13/09/2018 0:19:11 CET

El abogado del actor Willy Toledo, Endika Zulueta, ha denunciado en la madrugada de este jueves que la Policía no le ha permitido hablar con su cliente. "He estado desde las 20.30 horas hasta las 23.00 en la Comisaría y no me lo han permitido. Me parece inaudito", ha asegurado.

En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, Zulueta ha explicado que la Policía ha pedido autorización al juzgado de guardia para que pueda entrevistarse con el propio Toledo, que ha sido detenido a las 15.00 horas de este miércoles en las inmediaciones de su domicilio tras no acudir a declarar ante la justicia.

Como recuerda su abogado, Toledo declara este jueves a las 10.00 horas tras las denuncias de Abogados Cristianos y la Fiscalía. "Mañana mismo decidirá si declara o no lo hace. Para nosotros no es noticia que lo hayan detenido, sino el motivo de la detención. Esto es 1984, parece la policía del pensamiento", ha señalado, en alusión a la novela distópica de George Orwell.

Zulueta se ha expresado así en el Teatro del Barrio, en un acto por la libertad de expresión al que iba acudir el propio Toledo. El abogado ha sido el encargado de comenzar una sesión de micrófono abierto, y lo ha hecho leyendo un escrito en el que denuncia lo que considera una violación a la libertad de expresión.

"La orden de detención era para que declarase mañana a las 10.00 horas. Lo que dice la ley es que la detención debe durar lo mínimo, lo imprescindible. ¿Cuánto es el mínimo para el señor Toledo? Lo podrían haber detenido a las 09.00. Han decidido privarle de su libertad durante 20 horas", ha denunciado.