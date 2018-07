Gobierno valenciano estudiará un "correctivo" para los funcionarios de la Ciudad de la Justicia que fichan y se van

Actualizado 26/01/2011 14:20:50 CET

El consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, ha advertido este miércoles van a estudiar un "correctivo" para los funcionarios de la Ciudad de la Justicia que fichan y se van, en relación a la información publicada por el diario Levante-EMV según la cual, medio centenar de funcionarios de la Ciudad de la Justicia fichan en su puesto de trabajo, pero después se marchan.

A su juicio, quien queda en evidencia "no es el sistema informático" que controla las entradas, sino "la conducta reprobable de estas personas, que deben tener el correctivo necesario, que es lo que vamos a estudiar".

Blasco ha garantizado que adoptarán "las medidas necesarias para evitar este tipo de actuaciones, que son incorrectas" y ha calificado "estos comportamientos", captados con imágenes fotográficas, de "indignantes y reprobables desde todos los puntos de vista". Igualmente, ha advertido que "están haciendo un flaco favor al conjunto de los funcionarios que normalmente cumplen con su responsabilidad profesional" y ha recordado que en la Ciudad de la Justicia hay más de mil funcionarios.

De este modo, ha anunciado que "vamos a ver qué circunstancias y qué medidas se pueden adoptar para evitar este tipo de actuaciones fraudulentas" que desconocían, ha señalado.

CONTROL AVANZADO TECNOLOGICAMENTE

Blasco ha defendido que el control establecido es "de los más avanzados tecnológicamente que hay", pero lo que ocurre, ha lamentado, es que hay personas "que incluso son capaces de fraudulentamente, actuar de forma incívica y sin ningún tipo de responsabilidad profesional".

En este sentido, ha remarcado que "no es un problema del sistema informático; es como el código de circulación" porque "está demostrado" que hay personas que se saltan las reglas, de modo que "lo criticable en estos momentos no es el sistema informático, son las conductas absolutamente reprobables de estos funcionarios que actúan fraudulentamente, no sólo engañando a la administración que les paga, sino al mismo tiempo, dejando en evidencia al resto de los funcionarios" que actúan de forma correcta.

Blasco se ha pronunciado en estos términos tras inaugurar el juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 con sede en Valencia y asistir a la presentación del Servicio de Orientación Jurídica de Dependencia en el SOJ de la Ciudad de la Justicia de Valencia.