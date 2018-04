Hernando (PP) dice que el "enemigo" en España no es Montoro: "El adversario son los independentistas, como fue la ETA"

Publicado 22/04/2018 14:17:42 CET

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha señalado que el "enemigo" en España no es el PP ni es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el que han hecho, a su juicio, una interpretación "poco precisa" de sus declaraciones. "El adversario son los independentistas, como el enemigo fue la ETA", ha dicho.

Así lo ha manifestado este domingo Hernando durante su intervención en el acto de Nuevas Generaciones del PP de Madrid '#HablemosenMadrid', donde ha destacado que Montoro "fue el primero" que denunció a los independentistas por malversación de fondos públicos.

En este sentido, ha advertido de que para los independentistas "no va a haber impunidad, no va a haber inmunidad y no va a haber indultos" y ha criticado a Ciudadanos por quedarse de "brazos cruzados" al permitir que Roger Torrent fuera presidente del Parlament teniendo "votos suficientes" para evitarlo.

En concreto, ha señalado que la "única obsesión" de la formación naranja fue conseguir que el PP no tuviera un Grupo Parlamentario en el Parlament. "Un presidente independentista sí se podía tener, pero que el PP tuviera un Grupo Parlamentario nada de nada. Esto lo tiene que explicar Rivera", ha dicho.

El portavoz del PP en el Congreso ha definido a Albert Rivera como el "señor de las medallas". "Si hay algo que sale bien en España es gracias a él, si no, es culpa del Gobierno", ha ironizado Hernando, que ha afirmado que Ciudadanos quiere "destruir" al PP y ocupar su espacio electoral.

"Antes eran socialdemócratas, luego liberales y ahora dicen que son de centro derecha, como sigamos así van a acabar en la extrema derecha para después acabar en la extrema izquierda coincidiendo con Podemos", ha apuntado el popular.

Para Rafael Hernando, en España existen dos tipos de marxismo, el de Podemos y el naranja, que, en sus palabras, es el de "yo tengo mis principios pero si no les gustan tengo otros distintos aunque sean contrarios". En su opinión, los principios de Ciudadanos son marxistas "pero de Grouxo Marx".

Sobre la banda terrorista ETA, Hernando ha manifestado que intentar dividir entre víctimas que se lo han merecido y víctimas que no se lo han merecido "es repugnante". "Que nos dejen en paz porque no nos vamos a olvidar de que unos asesinaban y otros defendían la democracia y las libertades", ha precisado.

UNA LEY PARA QUE GOBIERNE EL QUE GANE LAS ELECCIONES

Durante el acto, el popular también ha anunciado que va a presentar una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para que "quien gana gobierne", y para que los ciudadanos digan quién gobierna y no lo digan "extraños pactos hechos de tapadillo" en los despachos "de alguno" y al servicio de "los intereses no confesables de otros".

En este sentido, ha señalado que algunos quieren "cargarse" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y "ganar en los despachos lo que no ganan en las urnas". "Nosotros queremos cambiar la ley para que quien gane en las urnas gane en las elecciones y pueda gobernar", ha dicho Hernando, destacando que en Madrid "perdieron los de Podemos pero gobiernan por el PSOE".

Además, ha pedido a Albert Rivera que explique las "cuentas falsas" que presentó Ciudadanos en el año 2015. "Cuando es uno del PP viene la guillotina, pero cuando los otros meten la mano hasta el fondo no se explica nada", ha criticado.

Por otro lado, el popular ha pedido a los partidos de la oposición que salgan ahora a manifestarse "para dar las gracias" al Gobierno, porque van a subir las pensiones al 3% del IPC cuando pedían que se subiera al 1%. Así, ha añadido que siempre se manifestan cuando gobierna el PP, pero que cuando gobierna el PSOE "no se manifiesta nadie".

Por último, Hernando ha indicado que van a hacer políticas de vivienda, pero no como las de Manuela Carmena o Ada Colau que, a su juicio, han llevado a los jóvenes a "ser excluidos de adquirir o alquilar una vivienda". "En Madrid ha aumentado el precio de la vivienda un 20% y eso es una vergüenza. Nosotros somos de los que hacemos, no de los que decimos", ha concluido.