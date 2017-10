Este mapa recoge las reacciones de los líderes internacionales a la declaración de independencia de Cataluña

Actualizado 27/10/2017 21:31:23 CET

MADRID, 27 Oct. (EDIZIONES) -

La proclamación de la república catalana aprobada este viernes por el Parlamento catalán ha sido recibida en la escena internacional con una oleada de rechazo y, de manera simétrica, de apoyos a la integridad territorial y la soberanía españolas.

El primero en reaccionar ha sido el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha avisado en su cuenta de Twitter de que "nada cambia" para la UE y que España sigue siendo el "único interlocutor" para el bloque comunitario.

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, incluso ha avisado de que "nadie en la Unión Europea va a reconocer" una declaración "contraria al Estado de Derecho", a la Constitución española y al Estatuto de autonomía catalán, "que son parte del ordenamiento legal de la UE".

Este mapa recoge las declaraciones de los líderes internacionales:

ESTADOS UNIDOS

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reaccionado a la declaración unilateral de independencia de Cataluña recordando que este territorio es "una parte integral" de España y respaldando las medidas que adopte el Gobierno de Mariano Rajoy."Estados Unidos mantiene una gran amistad y una afianzada alianza con España, aliado de la OTAN", ha subrayado en un comunicado el Departamento que dirige Rex Tillerson. "Nuestros dos países han cooperado estrechamente para avanzar en nuestras prioridades compartidas en materia de seguridad y economía", ha añadido. LEER MÁS.

ALEMANIA

El Gobierno federal alemán ha recalcado este viernes que "la soberanía y la integridad territorial de España son y permanecen inviolables" y que no reconoce la declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento catalán, porque vulnera precisamente esos principios.Así, ha dado su apoyo a la posición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "para garantizar y restablecer el orden constitucional", según un comunicado difundido por el portavoz, Steffen Seibert. LEER MÁS.

FRANCIA

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado su "pleno apoyo" al jefe del Gobierno español para "hacer respetar" el Estado de Derecho y la Constitución tras la declaración unilateral de independencia proclamada este viernes en el Parlamento de Cataluña."Tengo un interlocutor en España y es el primer ministro Rajoy", ha dicho Macron en declaraciones a los periodistas desde Guyana, donde se encuentra de visita oficial, según informan medios galos. LEER MÁS.

REINO UNIDO

Reino Unido ha aclarado que no reconocerá la declaración de independencia de Cataluña realizada este viernes por el Parlament porque se basa en una votación ilegal, al tiempo que ha confiado en que la unidad de España se mantenga, según ha informado en un breve comunicado el portavoz de la primera ministra, Theresa May."Reino Unido no reconoce y no reconocerá la declaración unilateral de independencia hecha por el parlamento regional de Cataluña", ha afirmado. LEER MÁS

Mientras, el Gobierno de Escocia ha dicho que "entiende" y "respeta" la decisión del Ejecutivo catalán y ha atribuido la declaración unilateral de independencia proclamada este viernes a los "reiterados" rechazos para abrir un proceso de diálogo. LEER MÁS.

BÉLGICA

El primer ministro belga, Charles Michel, ha insistido este viernes en llamar a una solución dialogada dentro del orden legal español e internacional para la crisis política en Catalunya provocada por el proceso independentista, poco después de que el Parlament haya declarado constituida la República independiente de Catalunya."Pedimos una solución pacífica que respete el orden nacional e internacional", ha escrito Michel en su perfil oficial de Twitter.

UCRANIA

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimkin, ha expresado este viernes el apoyo de su Gobierno a la integridad territorial y a la soberanía de España y también a las medidas que adopte el Gobierno para resolver la crisis."Ucrania apoya la soberanía del Estado y la integridad territorial de España dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas", ha dicho Klimkin en su cuenta de Twitter.

PORTUGAL

El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, ha expresado su "total solidaridad" con España en la defensa de la unidad del país tras la declaración de independencia de Cataluña que, ha subrayado, no será reconocida internacionalmente."Total solidaridad en la defensa del principio constitucional de la unidad de España", ha dicho Costa en declaraciones a la prensa, interrogado sobre los últimos acontecimientos en Cataluña

ITALIA

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Angelino Alfano, ha expresado este viernes la "firme condena" de su Gobierno ante la declaración unilateral de independencia que ha aprobado el Parlamento catalán, que ha calificado como "un gesto gravísimo y fuera del marco de la ley"."Italia no reconoce ni reconocerá la declaración de independencia unilateral proclamada hoy por el parlamento regional catalán, que es un gesto muy grave y fuera del marco legal", ha dicho Alfano, según han recogido los medios italianos. LEER MÁS.

ESTONIA

El primer ministro de Estonia, Juri Ratas, ha expresado su apoyo a la "integridad territorial y la unidad" de España tras la declaración unilateral de independencia proclamada por el Parlamento de Cataluña."Estonia apoya la integridad territorial y la unidad de España. Los asuntos internos deben ser resueltos conforme a la Constitución y las leyes", ha escrito Ratas en su cuenta de Twitter.

COLOMBIA

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reiterado que quiere "una España unida" porque es lo que "al mundo le conviene", en respuesta a la declaración unilateral de independencia que ha hecho este viernes el Parlamento de Cataluña."El Gobierno colombiano ha estado siempre acompañando al Gobierno de España, respaldando la función del Gobierno de España", ha dicho Santos en una comparecencia desde la Casa de Nariño, interrogado sobre este tema. LEER MÁS.