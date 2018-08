Podemos pide "responsabilidad" a Rivera y le exige que "no eche más leña al fuego" quitando lazos amarillos en Cataluña

Actualizado 29/08/2018 16:11:44 CET

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha pedido este miércoles al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que "no eche más leña al fuego" poniéndose a quitar lazos amarillos de las calles de Cataluña, como ha hecho en esta jornada en la localidad de Alella, en Barcelona, junto a la también dirigente del partido Inés Arrimadas.

"Me produce absoluta tristeza la manera en que algunos partidos están echando más leña al fuego y avivando el enfrentamiento", ha comentado en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press en las que ha señalado "especialmente a Ciudadanos" después de conocer que Rivera y Arrimadas habían protagonizado ese acto simbólico: "No me parece de recibo".

En su opinión, se ha generado "una tensión que es insostenible" como "consecuencia nefasta" de la gestión del Partido Popular con Cataluña, y Ciudadanos está "avivando el fuego" por los lazos amarillos, que define como "una expresión de un hecho que es legítimo y que se puede defender en democracia" porque "está garantizado en la libertad de expresión".

"De lo que deberíamos estar hablando es de los catalanes que no pueden asumir la 'vuelta al cole' o de que en Cataluña están las listas de espera de sanidad más largas de todo el conjunto del Estado", ha añadido Belarra, para tildar de "triste" que esté "todo esto tapado" por la polémica en torno a la simbología independentista.

HAY TEMAS MÁS IMPORTANTES

Sobre este asunto también se ha pronunciado a las puertas del Congreso el secretario de Organización, Pablo Echenique, quien considera que "hay temas más importantes" que los lazos amarillos.

"Si el quitar y poner lazos amarillos fuera el principal problema de España, Ciudadanos sería enormemente útil, pero los principales problemas de España son el paro, la precariedad o la injusticia fiscal, y desde esa óptica no parece que Ciudadanos sea muy útil para la gente", ha comentado.