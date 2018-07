El PSM celebra el Dos de Mayo por su cuenta con las ministras de Sanidad y Vivienda

Actualizado 02/05/2009 18:38:24 CET

Mientras el Gobierno regional conmemoraba la festividad del Dos de Mayo con la celebración habitual de actos en Madrid, el PSOE madrileño hacía lo propio por su cuenta, en un acto de homenaje a Manuela Malasaña al que asistieron un millar de personas. El acto tuvo lugar en la Plaza del 2 de Mayo, y contó con la presencia de las ministras de Sanidad y Vivienda, Trinidad Jiménez y Beatriz Corredor, que quisieron arropar al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Éste destacó la "soledad" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y señaló que se debe a su "actitud sectaria y falta de talante institucional".

Los socialistas han hecho efectiva su intención de boicotear los actos oficiales de la Comunidad de Madrid en señal de protesta por el cierre prematuro de la Comisión de Investigación sobre la red de espionaje a altos cargos de la Comunidad de Madrid. Por ello, en lugar del tradicional acto de conmemoración en el que participaban conjuntamente el Gobierno regional y el PSOE para celebrar el Dos de Mayo, los socialistas han decidido dar 'plantón' a Aguirre y celebrar el día por su cuenta.

La celebración, que congregó a más de mil personas, es una señal más de protesta por lo que los socialistas consideran "una falta de respeto" a las instituciones por parte de la presidenta regional, por el "carpetazo" a la investigación de la trama de espionaje y por el boicot sistemático que mantiene el PP contra el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro. Entre los participantes se encontraba el ex alcalde de Madrid, Juan Barranco, el ex líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas y diversos alcaldes y concejales socialistas, además de 64 asociaciones vecinales y sociales. En representación del Gobierno central, acudieron las ministras de Sanidad y Vivienda, Trinidad Jiménez y Beatriz Corredor.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, aprovechó la ocasión para recomendar a Esperanza Aguirre que reflexione sobre las razones por las que "se está quedando sola y aislada", puesto que el origen es su "actitud sectaria, de poco diálogo, poco talante institucional y poca responsabilidad de Gobierno". Asimismo, quiso mostrar su satisfacción al conocer que los líderes regionales de CCOO y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, tampoco asistieron al acto que tenía lugar en la Puerta del Sol.

"Esperanza Aguirre debería valorar por qué todo el mundo le cierra la puerta", señaló. "Aquí todos somos socialistas, allí, la mínima representación de las instituciones a todos los niveles", indicó Gómez, haciendo referencia al gran número de representantes socialistas que estuvieron con él en el acto celebrado en la Plaza del Dos de Mayo. "La falta de respeto institucional de Aguirre ha tenido como consecuencia esto, pero hemos organizado una fiesta ciudadana, con una participación muy importante de vecinos, un acto emotivo, sencillo", un acto de homenaje a Manuela Malasaña, "que es lo que toca un 2 de mayo en la Plaza del Dos de Mayo", explicó el líder socialista.

En cuanto a la situación del partido regional en la encuesta de intención de voto publicada por 'El País', Gómez señaló que "la encuesta dice muchas cosas, no estamos en un momento electoral autonómico, por lo que los valores cualitativos tienen un valor muy relativo, pero el dato importante es que Esperanza Aguirre ha perdido cinco puntos, lo que muestra un grado de erosión tremendo. Está a siete décimas de perder la mayoría absoluta", sentenció. "Yo no tengo ninguna duda de que el 2011 va a ser el año del cambio político. Las circunstancias son necesarias, con un gobierno que no sólo ningunea, sino que insulta al conjunto de instituciones, sino que mantiene un boicot en otros sitios como es la Federación Española de Municipios y Provincias de Madrid o reduce las inversiones en los municipios gobernados por los socialistas", planteó Gómez. "No se puede castigar a un ciudadano porque el alcalde de su ciudad no sea del mismo color político de la presidenta autonómica", insistió.

TRECE ROSAS PARA MANUELA MALASAÑA

En una abarrotada plaza del 2 de Mayo, el secretario general de los socialistas madrileños, que fue recibido al grito de "presidente, presidente", fue el encargado de cerrar el acto y ofrecer un ramo de trece rosas a la homenajeada del día: Manuela Malasaña, esa niña de 15 años que murió el 2 de mayo de 1808 en defensa de la libertad de Madrid. Además de militantes, vecinos y curiosos, importantes personalidades del mundo de la cultura quisieron compartir este día con los socialistas. Es el caso de los directores de cine José Luis Cuerda, Miguel Ángel Almodóvar, Gerardo Vera y Juan Luis Iborra; los actores Álvaro de Luna, Carlos Iglesias y Tina Sáenz; y el escritor Moncho Alpuente, entre otros.

Gómez mencionó que se trata de un acto "sencillo y emotivo" que quieren convertir en una tradición para los madrileños y apuntó que es un homenaje al pueblo de Madrid, que se sublevó "ante el intento de imposición de un Gobierno por las armas". Además, el líder socialista señaló que se siente "cómodo" en la plaza del Dos de Mayo junto a los ciudadanos. "Preferimos estar al lado de los que con nosotros van", afirmó y reseñó que, "nadie puede monopolizar la opinión de los madrileños, que es plural". "La nación no es ni puede ser patria de una familia o persona", consideró Gómez, que reseñó que hay que homenajear a los "luchadores de la libertad", para los que no fue fácil. "Manuela Malasaña, uno de nuestros símbolos más queridos, como la propia ciudad de Madrid, que es un símbolo en si misma", aseveró.

Por su parte, el ex alcalde de Madrid Juan Barranco se refirió en su discurso a la actualidad política y a la causa que les llevó a los socialistas a hacer un acto alternativo al de la presidenta de la Comunidad. En este sentido, alegó que los socialistas tomaron esta decisión para "defender la dignidad de las instituciones madrileñas, que está pisoteando el Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Venimos a defender la dignidad de las instituciones de Madrid pisoteada por el Gobierno de mayoría absoluta", destacó. "Yo no soy partidario de sillas vacías, ni de boicot porque somos un partido de Gobierno y volveremos a gobernar", insistió."No soy partidario pero hoy, este año, este día nos sobran los motivos para estar aquí", dijo y añadió que están aquí para decir: "basta ya".