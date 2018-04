Rivera señala que Cifuentes "lo sabe todo" del PP y se pregunta si Rajoy no la aparta por eso

Publicado 18/04/2018 15:04:37 CET

Afirma que el caso del currículum de Toni Cantó "está resuelto" y afea a Catalá que defienda a Cifuentes siendo ministro de Justicia

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, finalmente no aparta a Cristina Cifuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, habrá que preguntarse qué pretende "tapar" en relación con los casos de corrupción del partido. "¿No será que Cifuentes le ha dicho a Rajoy: sé muchas cosas, no me muevas la silla?", ha planteado.

En declaraciones a los periodistas en la Feria de Abril durante una visita a Sevilla, Rivera ha insistido en que la presidenta madrileña debe dimitir como consecuencia del escándalo del máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que ella asegura haber cursado. Y puesto que ella no da el paso, ha instado al líder del PP a forzar su renuncia y proponer a un candidato del PP que pueda ser investido como presidente por Ciudadanos.

Si no lo hace, considera que "habrá que preguntarle a Rajoy qué tiene que tapar que no le permite pedir a Cifuentes su dimisión", y a continuación ha añadido: La presidenta autonómica "lleva 30 años en el PP, lo sabe todo, ha estado en la fundación del PP y en el Canal de Isabel II y puede estar implicada, o no, en el caso Lezo".

"¿No será que Cifuentes le ha dicho a Rajoy: sé muchas cosas, no me muevas la silla?", ha manifestado, expresando su esperanza de que los casos de corrupción del PP "no sigan bloqueando la Comunidad de Madrid", ya que si la dirigente regional está "echándole un pulso a Rajoy", eso no debería acabar perjudicando a los ciudadanos.

CIFUENTES "HA MENTIDO PARA ENCUBRIR DELITOS"

El líder de la formación naranja ha exhortado al jefe del Ejecutivo a proponer "cuanto antes" un posible sustituto de Cifuentes, la cual "es parte de una trama corrupta en la universidad" y "ha mentido deliberadamente para encubrir delitos".

Por eso, ha criticado que desde el PP se haya arremetido contra el diputado de Cs Toni Cantó, exigiendo su dimisión como presidente de la Comisión del Congreso para la Auditoria de la Calidad Democrática y la Lucha contra la Corrupción, por haberse descrito a sí mismo como pedagogo sin tener un título que lo acredite.

"Eso está resuelto" y además "no es lo mismo que el caso Cifuentes", ha subrayado, apuntando que en la polémica que afecta a la presidenta madrileña se podrían haber cometido delitos de falsedad documental y prevaricación.

En su opinión, el PP trata de poner esas dos situaciones al mismo nivel porque "la corrupción la tiene asumida, la descuenta y le parece pecata minuta". "Pero los españoles están muy hartos", ha advertido.

Por último, Rivera ha afeado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que haya defendido que el caso del máster es "un tema anecdótico" y que no desacredita la trayectoria política y personal de Cifuentes. "Me gustaría que los ministros de este país, especialmente el de Justicia, hicieran de ministros y no de militantes del PP", y Catalá "debería respetar que la Fiscalía está investigando delitos muy graves", ha declarado.