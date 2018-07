Robles, sobre el submarino S-80: "Si Trump se enterara de lo que cuesta nos echaría en cara lo poco que invertimos"

Publicado 18/07/2018 11:27:59 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha relativizado este miércoles el coste total que tendrá el nuevo submarino S-80 de la Armada, ya que su construcción dura muchos años y no estará terminado hasta 2030 o 2031.

"Si desde luego Donald Trump se enterara de lo que cuesta, nos echaría en cara lo poco que invierte España en defensa", ha sostenido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de las reclamaciones del presidente de Estados Unidos a los miembros de la OTAN para que aumenten sus presupuestos de defensa.

Robles ha respondido así a la información publicada este miércoles por el diario El País que adelanta que Defensa tendrá que invertir 16 millones de euros en los muelles de Cartagena que deberán albergar los submarinos, ya que no caben en los actuales. Esto se suma al reajuste de diseño y presupuestario que ya tuvo que acometer el Ministerio debido a un fallo técnico que afectaba a la flotabilidad del buque.

La ministra ha reconocido desconocer los detalles del proyecto, pero ha confirmado que en el diseño inicial hubo "algunos fallos de planificación" que obligaron a rectificar y que ahora están "ya superados".

En cualquier caso, ha subrayado que el primer buque no estará disponible hasta el año 2030. "Muchas veces, cuando se habla de muchos millones, no se explicita que son a diez u once años vista", ha insistido sobre proyectos de defensa como el de los submarinos o las fragatas.

"ME TENGO QUE FIAR DE LOS EXPERTOS"

En cuanto al funcionamiento del motor del submarino con diésel, Robles ha insistido en que ella no es "experta" en esas cuestiones y se ha remitido a los expertos en la materia, que le transmiten que "el proyecto es absolutamente viable".

"De cuestiones técnicas no sé nada, me tengo que fiar de los expertos. Sólo puedo decir que el proyecto está corregido, contrastado. Y que la gente no piense que mañana va a salir el submarino al mar, saldrá en 2030", ha enfatizado.