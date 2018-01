Monago aboga por "consolidar" el aeropuerto de Badajoz como destino nacional "antes de pensar en vuelos a Miami"

Publicado 18/01/2018 14:36:32 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado este jueves que "antes de pensar en vuelos en Miami" hay que "consolidar" el Aeropuerto de Badajoz como destino nacional y resolver el "problema" de que "no se pueden comprar billetes en un momento determinado del año".

Monago ha señalado que "es verdad" que existe una "disfunción en el transporte de viajeros" en el aeropuerto pacense pero ha añadido que "las cosas tienen que tener un sentido común" y "lo que tiene que hacer un gobernante" es "tener los pies en la tierra".

"Si queremos soñar, pues soñemos; pero lo primero es consolidar y resolver el lío que hay ahora en el aeropuerto", ha dicho el líder del PP extremeño este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) preguntado por las declaraciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre crear un servicio público aéreo en Extremadura de vuelos internacionales.

"Tenemos que consolidar lo que tenemos antes de pensar en vuelos a Miami", ha insistido Monago, para quien "hay un problema" con el aeropuerto y ha afirmado que "si no se pueden comprar billetes no funciona con normalidad".

"Si eso me llega a pasar a mí (en alusión a su etapa de gobierno en la legislatura pasada) me hubieran llegado palos hasta donde yo no voy a decir dónde; pero claro, cuando gobiernan los socialistas esto es normal y cuando gobiernan otros esto no es lo normal".

REIVINDICACIONES DEL SECTOR

El presidente del PP extremeño ha mantenido en Fitur un encuentro con alcaldes de la región para hablar sobre turismo y ha escuchado las reivindicaciones del sector para "mejorar" en aspectos como infraestructuras, nuevas tecnologías y la lucha contra los alojamientos ilegales que "están haciendo mucho daño", ha señalado Monago.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por la presencia de Extremadura en la feria y ha valorado que los empresarios del sector "están razonablemente satisfechos" con su evolución.

En este sentido, Monago ha dicho que el año "está siendo bueno" para el turismo en toda España y también para Extremadura, a lo que ha añadido que en materia de turismo "tiene que hacerse un trabajo a medio y largo plazo" por no se puede "improvisar año a año".

A este respecto, el dirigente 'popular' ha resaltado que "el trabajo que se hizo en la legislatura anterior", durante su mandato en la Junta de Extremadura, "también está viendo sus frutos en estos momentos" con la "llegada importante" de turistas extranjeros en la comunidad autónoma.

Así, ha defendido que "un gobierno inteligente tiene que aprovechar lo bueno que se ha hecho antes y mejorar de la mano del sector las cosas que haya que mejorar". "Pero en definitiva, si el sector está contento, está satisfecho, la nota tiene que ser positiva", ha apostillado.

FESTIVAL DE MÉRIDA

Por otro lado, preguntado por la investigación del Tribunal de Cuentas sobre presuntas irregularidades en la gestión del Festival de Teatro Clásico de Mérida entre 2007 y 2011, Monago ha dicho que este órgano fiscalizador "tendrá que determinar las responsabilidades si hubiera".

Asimismo, ha recalcado que "tienen que saber los extremeños que el festival de Teatro de Mérida, que manejó muchísimos recursos, estuvo muchos años sin ningún soporte contable".

El presidente del PP regional ha explicado que el festival de teatro emeritense "estuvo muchos años sin tener contabilidad" y "sin tributar sus impuestos", de modo que el Gobierno del PP en la legislatura anterior tuvo que "nombrar a personas para reconstruir una contabilidad inexistentes".

Monago ha añadido que no entiende "cómo nadie controlaba esto en la Junta de Extremadura porque esto no es un ente autónomo que no dé cuentas a nadie". "Tenía un presupuesto regional, hay una intervención general de la Junta, hay interventores en la consejería, hay consejeros, hay directores generales que tienen que ver con el asunto", ha dicho al respecto.

El dirigente 'popular' ha insistido en que, "ante tamaño desaguisado", el Ejecutivo autonómico que presidió lo puso "en conocimiento de las autoridades competentes". De modo que, "al regularizar la Agencia Tributaria, evidentemente abre un expediente y deduce testimonio por si fuera constitutivo de delito".