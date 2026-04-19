La 46ª Feria del Libro de Almería concluye con un aumento de ventas y "afianza su papel como proyecto ciudad"

Rueda de prensa de balance de la 46ª Feria del Libro de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cuadragésimo sexta edición de la Feria del Libro de Almería ha llegado este domingo a su final con una estimación de hasta un diez por ciento de aumento de ventas y afianzando su "papel como 'proyecto ciudad' que realmente dinamiza la vida social, cultural, y también económica, de Almería".

Así lo han destacado desde el Ayuntamiento almeriense en un comunicado de primer balance de la Feria del Libro horas antes de su conclusión este domingo, 19 de abril.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha valorado que "la Rambla de Almería se ha llenado de libreros, autores y lectores, del 14 al 19 de abril, que han compartido su pasión por los libros, con más de 30 casetas y el Espacio de Lectura, por donde han pasado numerosos escritores".

"La lectura es una herramienta fundamental para el conocimiento, el pensamiento crítico y el desarrollo personal, y desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por esta Feria y su papel vertebrador dentro de la programación cultural de la ciudad", ha subrayado el edil.

Por su parte, el director de esta cita literaria, Manuel García Iborra, ha defendido que "la idea de Feria del Libro como proyecto de ciudad se ha afianzado en Almería gracias a la suma de varios gestores culturales que aportan sus esfuerzos e ilusión".

"No es la Feria del pensamiento único del Área de Cultura y el director de la Feria", ha advertido en esa línea y antes de subrayar que "este evento cultural se apoya mucho en los libreros de Almería, a los que se incorporan otros gestores culturales que aportan sus conocimientos y experiencia, como el Centro Andaluz de las Letras o el Instituto de Estudios Almerienses, y entre todos estamos haciendo crecer una Feria del Libro con muchas manos colaborando y fortalecidos con esta ilusión".

Además, Manuel García Iborra ha valorado que la venta de libros ha seguido "aumentando" en esta cita. "Hemos tenido la suerte de que el clima ha ayudado, la asistencia ha sido alta, y, pendiente del último día, que es importante, los libreros nos indican de un aumento de entre un 5 y 10% en las ventas. Este dato es relevante, pues se trata de un evento cultural, pero con un componente comercial importante", ha comentado el director.

'ESPACIO DE LECTURA'

Una de las novedades de esta edición de la Feria del Libro ha sido el 'Espacio de Lectura', un lugar integrado en el diseño de la estructura de las casetas para las presentaciones, en este caso en el Mirador de la Rambla, al lado de los libreros.

Sobre este espacio, el director ha destacado que "no sólo se ha logrado una gran asistencia a cada presentación, sino que los actos han sido una invitación a conocer autores que no son tus favoritos, y que también ha funcionado muy bien". "Y se ha hecho en un espacio junto a las casetas, donde luego firman los ejemplares", ha puesto de relieve.

Además, el director ha apuntado que "aunque es verdad que una de las características de la Feria sea la diversidad, cuando hemos tenido que elegir hemos apostado por la cultura". "Aunque la prudencia pudiera hacernos pensar en que lo más seguro es invitar a autores populares, aquí en Almería no lo hemos hecho, y han sido igual de buenos los resultados de ventas y afluencia de público", ha abundado.

En las presentaciones han intervenido autores "reconocidos y de prestigio", como el Premio Príncipe de Asturias Juan Luis Arsuaga, Marta Sanz o Juanma Gil, entre otros, a los que se han sumado "nuevas voces que interesan especialmente a los jóvenes". "Y todos han funcionado muy bien", han resaltado desde la organización.

POEMAS PARA UN DOMINGO DE PRIMAVERA

En la mañana de este domingo, la escritora Marta Sanz ha presentado su poemario 'Amarilla' (editorial La Bella Varsovia), junto a Raúl Quinto, que ha hablado de 'Un idioma siempre al borde la extinción' (editorial La Bella Varsovia), en un acto coordinado por el Centro Andaluz de las Letras. Ambos son finalistas del Premio Nacional de Narrativa, y Raúl Quinto fue finalmente el ganador en el año 2024.

Marta Sanz ha explicado que "Amarilla hace referencia a la melancolía de este color, a un estado de ánimo, es un poema materialista, y en el mismo tienen espacio las personas más vulnerables, Gaza, los desahucios, la vejez, el paso del tiempo y la fragilidad del cuerpo".

La escritora ha precisado que "no se ha planteado desde un sentimiento trágico de la vida". "Lo que me preocupa realmente es la dignidad de la vida", ha apostillado. Por su parte, Raúl Quinto ha recopilado su producción poética en 'Un idioma siempre al borde la extinción'.

Posteriormente, José Antonio Durán ha presentado su obra 'Esfumarse' (editorial Sloper), Premio Andratx Baltasar Porcel de Novela 2025. La obra se centra en "el día en que a Clara le desapareció el lóbulo de la oreja izquierda", que "se encontraba tomando café con su amiga Uca".

"El pendiente queda huérfano y cae sobre el platillo con un estruendo. Pero nadie parece darse cuenta. Ni siquiera Uca. Clara aprovecha para ocultarlo bajo su mano trémula, para esconder la oreja deformada tras su larga melena. Brotarán entonces los recuerdos de una vida marcada por el dolor y la culpa en el contexto de un país que camina inexorablemente hacia el final de la democracia. ¿Será la única parte del cuerpo que habrá de esfumarse?", ha relatado José Antonio Durán, que ha estado conversando con Manuel García Iborra.

La 46ª Feria del Libro de Almería ha concluido con un homenaje póstumo al autor almeriense Martín García Ramos, con presencia de sus familiares y amigos, y la presentación de 'Lira Rota', antología póstuma de poemas de este "gran poeta de la tierra".

El acto ha estado organizado por la Fundación Martín García Ramos, con presencia de Catalia García, del patronato de la fundación; Yulieth González, ganadora del Certamen Internacional de Poesía Martín García Ramos del año 2025, y la pianista María del Mar Poyatos. En el acto se ha presentado la obra de Yulieth y el poemario 'Lira Rota', con música de María del Mar Poyatos.