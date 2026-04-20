La líder de Podemos Andalucía apoya a Maíllo para pasar "del acuerdo del Viernes Santo al Domingo de Resurrección" el 17

El candidato de Por Andalucía a la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, este lunes en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha expresado su apoyo al candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, para que después del acuerdo del Viernes Santo, el 17 de mayo, día de las elecciones autonómicas, "llegue el Domingo de Resurrección" y "resurja una izquierda fuerte para trabajar por todos los andaluces" porque no se puede "aguantar" otro gobierno del PP-A.

Así se ha pronunciado Martínez este lunes, durante la presentación que ha hecho de Antonio Maíllo con motivo de su participación, en Sevilla, en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'.

Con el acuerdo del Viernes Santo, Martínez se ha referido al que alcanzaron Izquierda Unida y Podemos para que ésta formación se integrara en la coalición Por Andalucía para las elecciones autonómicas.

"Tenemos una responsabilidad compartida desde el 4 de abril con el acuerdo del Viernes Santo, como lo llama Antonio", según ha indicado la dirigente andaluza de Podemos, apuntando que las siete organizaciones que forman parte de Por Andalucía tiene la obligación de hacer todo lo posible "para que los esfuerzos por llegar hasta aquí, las renuncias y las concesiones sirvan para que lo que verdaderamente importa en este momento, que es conseguir el cambio que necesita nuestra gente en Andalucía".

Ha señalado que la mejor manera para demostrar que hemos entendido a la perfección ese clamor que estaba en las calles es "ser útiles y de demostrar un compromiso sincero con Andalucía y con las familias trabajadoras", ha indicado Raquel Martínez.

Se ha mostrado convencida de que la gente "no puede aguantar cuatro años más" del Gobierno de Juanma Moreno.

"La Andalucía que sufre y que lo está pasando mal tiene rostro de mujer principalmente, y, al final, nuestro sufrimiento no le importa para nada a Moreno Bonilla", según ha indicado la dirigente de Podemos, quien ha apuntado que, por ejemplo, detrás de las listas de espera de dependencia "hay miles de mujeres que cuidan y lo hacen mientras trabajan y normalmente atiende al conjunto de su familia".

Ha agregado que "los desahucios de nuestra tierra tienen también rostro de mujeres", de manera que las "principales afectadas por las políticas antisociales del PP y de Moreno Bonilla son sin duda las mujeres".

Martínez ha denunciado el gobierno del PP-A "ha llegado a financiar de manera directa asociaciones que persiguen a mujeres por ejercer un derecho como el aborto". Ha apuntado que las mujeres "no se olvidan tampoco de que llegó al poder a lomos de la ultraderecha y que lo volverá a hacer, si esto fuera necesario", como se ha visto en Extremadura con el acuerdo entre PP y Vox.

"Tengo claro que Vox no es ningún problema para Moreno Bonilla, al revés, puede ser otra vez su balón de oxígeno, porque comparten bando y proyectos", ha añadido, apuntando que la izquierda tiene que ganar a eso el 17 de mayo.



