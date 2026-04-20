Vox: Los andaluces tendrán elegir entre "regularizaciones masivas" o un gobierno que diga que "no cabe ni uno más"

La candidata número dos de Vox por Sevilla al Parlamento y portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital, Cristina Peláez, este lunes - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos de Vox por Sevilla al Parlamento y portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital, Cristina Peláez, ha manifestado este lunes que los andaluces tendrán que elegir en las elecciones autonómicas del 17 de mayo entre "regularizaciones masivas" de migrantes o un "gobierno fuerte, con sentido común y sin complejos, que sea capaz de decir que aquí ya no cabe ni uno más y que muchos se van a tener que ir".

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, Peláez ha aludido a las "facturas" que traerá "la regularización masiva tanto del PSOE como del PP" a todos los andaluces.

"Esa factura que van a pagar los andaluces en forma de un aumento en las listas de espera en sanidad, de un aumento de la inseguridad en nuestros barrios, de un aumento del colapso de los servicios públicos y de un aumento en la dificultad del acceso a la vivienda", ha señalado.

Ha indicado que las colas de migrantes para solicitar la regularización que han comenzado fruto de la "regularización masiva de Pedro Sánchez van a ser las colas del futuro en sanidad, en acceso a la vivienda y en la inseguridad en nuestros barrios".

Por ello, según Cristina Peláez, los andaluces van a tener la oportunidad el 17 de mayo de poder elegir "entre las mismas políticas de siempre del PP y PSOE o un cambio de rumbo": "Entre los españoles, los últimos, o la prioridad nacional".

Y van a tener que elegir, según ha agregado, entre "estas regularizaciones masivas o un gobierno fuerte, con sentido común y sin complejos, que sea capaz de decir que aquí ya no cabe ni uno más y que muchos se van a tener que ir". Ha indicado que Vox representa el "sentido común y la prioridad nacional": "Tenemos claro que los españoles y los andaluces por encima de todo".

Asimismo, ha criticado a esos "elilistas" que defienden la llegada de migrantes para "cubrir los trabajos que los españoles no quieren hacer porque los salarios son mínimos".

Lo que hay que hacer, según ha señalado, es "dignificar los puestos de trabajo y los salarios para que los españoles puedan acceder a todos esos puestos de trabajo", que ahora mismo, según esas "élites que se sienten por encima de todo, tienen que hacer los inmigrantes".



