El PP-A podría revalidar su mayoría absoluta en Andalucía el 17M y el PSOE-A bajar de 30 escaños según un sondeo de GAD3

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la Intermunicipal del PP andaluz. A 19 de abril de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el - Madero Cubero - Europa Press

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP-A liderado por Juanma Moreno podría revalidar en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo la mayoría absoluta que consiguió en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022, según una encuesta de GAD3 para el diario 'ABC' que pronostica también que el PSOE-A bajaría de los 30 diputados conseguidos hace cuatro años, mientras que Vox casi repetiría los resultados de aquella cita con las urnas.

Se trata de una encuesta realizada con 1.001 entrevistas telefónicas entre los pasados días 13 y 16 de este mes de abril, y de la que 'ABC de Sevilla' ha avanzado este domingo por la noche los datos de intención de voto en su página web, consultada por Europa Press.

De acuerdo a este sondeo, el PP-A podría igualar los 58 escaños que logró en 2022 o quedarse con 56 ó 57, por encima en todo caso de los necesarios para revalidar su mayoría absoluta, que en el Parlamento andaluz se alcanza con 55 escaños. Los 'populares' obtendrían un 44,1% de votos, un punto más que en 2022.

Por su parte, el PSOE-A ahora liderado por María Jesús Montero como secretaria general y candidata a la Junta acapararía el 23,5% de los votos --seis décimas menos que en 2022-- y obtendría entre 28 y 29 escaños, por debajo de los 30 que obtuvo la candidatura de Juan Espadas en las elecciones de 2022, cuando los socialistas obtuvieron su peor resultado en unos comicios autonómicos andaluces.

Como tercera fuerza más votada en las próximas elecciones autonómicas repetiría Vox, que casi igualaría los resultados de 2022, con un 13,3% de votos --dos décimas menos que entonces--, y entre 13 y 14 diputados, que serían los mismos o uno menos que los conquistados en la anterior cita con las urnas.

Por detrás se situaría la coalición Por Andalucía, que tiene en el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, su candidato a la Junta, y que obtendría un 7,6% de votos y seis diputados, uno más que en 2022.

Finalmente, Adelante Andalucía, formación liderada por José Ignacio García, vería mejorado su porcentaje de votos en 1,5 puntos respecto a hace cuatro años, lo que le permitiría conseguir hasta cuatro escaños en el Parlamento andaluz, el doble de los dos logrados en 2022.