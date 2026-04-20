Por Andalucía critica "recortes y hostigamiento" de Moreno a educación pública y se compromete a "defenderla al 100%"

El diputado en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero; el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba; y la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha criticado los "recortes y hostigamiento" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la educación pública y se compromete a "defenderla al 100%".

Así lo ha manifestado el diputado en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, tras mantener una reunión con diversos colectivos vinculados al ámbito educativo como las ramas sindicales de CCOO y Ustea, Ampas de diversos centros de la provincia o la Plataforma Neurodiverso, al tiempo que ha añadido que "en Andalucía hablar de educación es hablar del presente y del futuro de nuestra tierra".

"Hoy miles de jóvenes se quedan sin plaza en la Formación Profesional Pública, y con ello se limita su acceso a una formación clave para el empleo", ha agregado.

De igual modo, Valero ha criticado que "muchas familias siguen sin poder acceder a una educación infantil de cero a tres años que debería ser un derecho, no un negocio. Al mismo tiempo, el alumnado con necesidades educativas especiales, ve cómo aumentan sus necesidades sin que crezcan los recursos necesarios para atenderlas con dignidad. Esta no es la Andalucía que queremos".

"Desde Por Andalucía defendemos un cambio claro. Ampliar las plazas en la Formación Profesional Pública para que nadie se quede fuera, crear una red pública de educación infantil de cero a tres años, accesible para todas las familias y sin plantillas sumidas en la precariedad, y garantizar más recursos y profesionales para el alumnado NEAE, haciendo realidad una educación inclusiva", ha desglosado.

Por último, Valero ha señalado que "la igualdad de oportunidades empieza en las aulas, y el futuro de Andalucía se construye con una escuela pública fuerte que no deje a nadie atrás".

Por su parte, el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha manifestado que "Moreno está desmantelando la educación pública".

"Para entender cómo afectan las políticas del PP sobre la educación pública, basta hablar con los sindicatos de los profesionales educativos y con los colectivos y decenas de asociaciones en defensa de lo público, que están constantemente movilizadas para defender la pública", ha apostillado.

Asimismo, Alba ha incidido en que "hay que ser claros. No hay un solo aspecto de la educación que no sufra de manera dramática el plan de desmantelamiento del Partido Popular de lo público. No solo estamos frente a un abandono estructural que pone contra las cuerdas a todo el personal y a toda la comunidad educativa pública andaluza, sino que estamos ante una operación de recortes y de hostigamiento hacia profesionales y familias cuyo delito es apostar por una educación pública inclusiva y universal".

Ha incidido en que "desde el 2019 se han eliminado 2.700 aulas, mientras no para de crecer la financiación pública a la concertada, que apenas se ve afectada por la baja natalidad. Se ponen palos en las ruedas de la educación pública para empujar a las familias a elegir concertadas y privadas, con un proceso de segregación educativa que, en Andalucía, pone en riesgo la misma universalidad de este derecho fundamental".

También Alba ha criticado que "no es un problema de recursos, sino de voluntad política. Desde Por Andalucía no solo reiteramos nuestro apoyo a los colectivos y a las familias en lucha en defensa de la pública, también le hemos planteado tres cosas: En primer lugar, la bajada de natalidad se tiene que traducir en una oportunidad para bajar ratios, reforzar las plantillas y apostar claramente por una educación de calidad inclusiva. Y esto tiene que servir para dar estabilidad al conjunto de las plantillas del personal educativo".

En segundo lugar, el candidato de la coalición ha subrayado "la importancia" de dar "garantía de atención integral al alumnado con necesidades especiales, personal suficiente, tiempos reales y fin de los gastos de bolsillo para las familias".

En tercer lugar, Alba ha incidido en "un plan de choque de infraestructuras": "Basta ya con la inejecución, hay que cumplir con las normas que ya están aprobadas, empezando por la ley de climatización y, por supuesto, garantizar seguridad y salubridad al personal educativo y al alumnado".

Por último, ha destacado que "desde Por Andalucía presentamos un programa que defiende al 100% la pública, porque en nuestras propuestas recogemos integralmente las reivindicaciones de profesionales y familias de la pública", ha concluido.

