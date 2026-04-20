Maíllo se pone como objetivo "doblar los resultados" de Por Andalucía: "Estamos para jugárnosla, no para hacer trámites"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' en Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha puesto como objetivo electoral de la coalición para el próximo 17 de mayo "doblar los resultados", actualmente cuentan con cinco parlamentarios, para "cambiar" el gobierno andaluz y "recuperar el orgullo por lo público".

"Aquí estamos para jugárnosla, no para hacer trámites. La situación de Andalucía es dramática como para que estemos aquí haciendo cálculos de cómo sobrevivir. Yo no quiero sobrevivir, yo quiero que sobrevivan los servicios públicos en Andalucía, y para eso hay que hacer una apuesta a la mayor", ha afirmado Maíllo en su intervención este lunes en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'.

En esta línea, ha destacado que su principal reto es "movilizar" al electorado, que según Maíllo, ha recibido "con gran optimismo" la materialización de la coalición electoral ante lo que ha calificado como "un momento de responsabilidad histórica".

Sobre las últimas encuestas publicadas, Maíllo ha asegurado que "van en línea ascendente" aunque ha criticado el "simplismo de titulares" ante el aumento de pronósticos en las últimas semanas. Aún así se ha mostrado confiando en "un cambio de guion", poniendo de ejemplo la "movilización de la izquierda" en las últimas elecciones generales.

En relación a Adelante Andalucía, el candidato de Por Andalucía ha reiterado que en la coalición "están quienes quieren estar" y ha asegurado que "dramas cero" con que se presenten ambas opciones.

"En otros momentos estaba Izquierda Unida, que éramos una fuerza de izquierda, y estaba el Partido Andalucista de Rojas Marcos, y no pasaba nada, ni había drama y cada uno tiene un carril porque había proyectos diferentes", ha asegurado al mismo tiempo que ha defendido que el único 'sorpasso' que teme es el de PP y Vox.

"El 17 de mayo nos veremos y o le cortan la cabeza a los encuestadores o me la cortan a mí. Andalucía siempre da un toquecito a un cambio de guion", ha subrayado el también coordinador federal de IU.

Preguntado por una reedición de la suma electoral para unos próximos comicios nacionales, ha asegurado que un "buen resultado" de Por Andalucía "va a reforzar que el carril andaluz se haga en el resto del país".

"SOMOS UN PROYECTO DE GOBIERNO, NOS MOJAMOS"

El candidato de Por Andalucía se ha mostrado ambicioso a la hora del papel de la coalición para "cambiar las cosas y para gobernar". "Somos un proyecto de gobierno, nos mojamos y somos coherentes", ha subrayado, a la par que ha defendido la "horizontalidad y cohesión" de las fuerzas que forman parte del pacto.

Maíllo ha puesto el foco en la política fiscal para "recuperar" los servicios públicos frente al modelo de Juanma Moreno, que según el candidato "ha fracasado".

"No hay milagro económico, solo para las grandes empresas. Los servicios públicos no soportan cuatro años más de gobierno de Moreno", ha reiterado el candidato de Por Andalucía, que ha asegurado que "existen recursos" para invertir en los servicios públicos.

En este sentido, ha asegurado que "van a freír a impuestos a los fondos de inversión y especuladores" y que aceptará la quita de la deuda propuesta por el Gobierno Central, a la par que ha defendido el acuerdo de financiación aprobado en el parlamento andaluz en 2018.

"Nosotros habíamos pedido en marzo de 2018 4.000 millones de euros y ahora nos dan 5.200 millones. Más 1.000 millones de recuperación de los impuestos autonómicos para la alta renta y los grandes patrimonios, tenemos 6.600 millones de euros anuales para hacer políticas sociales. Claro que es posible", ha remarcado Maíllo.

En materia de vivienda, el candidato de Por Andalucía ha asegurado que aplicará la ley estatal de vivienda, junto con una intervención del mercado "para bajar los precios de la vivienda".

En este sentido, ha marcado distancia con el PSOE y ha abogado por una "política audaz de vivienda" alejada del mercado. En esta línea, ha señalado el cambio de postura del presidente del Gobierno en su relación con el conflicto de Palestina "gracias al papel de Sumar en el ejecutivo".

Para llevar a cabo estas políticas ha apelado a la "utilidad del voto". "Si se dan las condiciones para un gobierno de coalición, la parte minoritaria siempre tiene un sobredrama, porque se le exige, como si gobernara mayoritario, pero no tiene la fuerza para imponer sus posiciones. Dednos la fuerza, dednos la fuerza para tener mayor capacidad de políticas audaces", ha destacado.