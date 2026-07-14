Unos 50 efectivos del Infoca mantiene la vigilancia en Los Gallardos (Almería) para liquidar puntos calientes

El consejero de presidencia, sanidad y emergencia, Antonio Sanz en el PMA del incendio forestal de los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en los Gallardos, Almería (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de efectivos del Plan Infoca, junto con tres camiones autombomba, se mantienen en labores de vigilancia sobre las 7.000 hectáreas de terreno calcinado por el incendio forestal que se originó el pasado 9 de julio en Los Gallardos (Almería) con el fin de sofocar posibles puntos calientes que puedan darse durante la jornada ante un siniestro que sigue "controlado".

Así lo ha trasladado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios en Granada, donde ha explicado que el incendio mantiene "condiciones favorables" de humedad relativa y "viento calma", de unos diez kilómetros por hora.

"Prácticamente ya no se ha registrado actividad", ha expuesto Sanz ante las líneas de control realizadas en el perímetro y en el interior del incendio, donde los trabajos se mantienen para la completa extinción aunque sin riesgos aparentes

El titular andaluz de Sanidad ha señalado, de otro lado, que la situación de los heridos en el incendio se mantiene "estable dentro de la gravedad", sobre todo en relación a los cuatro evacuados con importantes quemaduras al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. En total fueron 18 heridos los desplazados a centros hospitalarios, entre ellos la mujer de 93 años de origen británico que finalmente falleció en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

Además, ha recordado que el Gobierno andaluz mantiene abierto el teléfono de atención e información a las familias que gestiona Cruz Roja y un equipo adscrito al Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental para aquellos afectados que lo necesiten, ya que el incendio desplazó hasta 1.600 personas y se ha cobrado la vida de 13 afectados.

"TRANSPARENCIA" DESDE EL PARLAMENTO

Sanz ha defendido que él mismo ha solicitado su comparecencia en el Parlamento andaluz para abordar con "transparencia" las labores desarrolladas en torno a este incendio. "Creo que es lo que debo de hacer desde mi responsabilidad", ha añadido el consejero, quien ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y "confianza" a la ciudadanía ante el plan de lucha contra incendios andaluz, "que es el mejor de España".

El responsable de Emergencias, que ha recordado que el "riesgo cero" no existe en cuanto este tipo de siniestros, ha asegurado que el incendio de Los Gallardos se está "investigando" en cuanto a su tipología, ya que se trata de un nuevo tipo de incendio en el que, por las características del terreno y el viento, "rompe los moldes" en cuanto a su propagación.

"Esto tuvo una situación imprevisible y desmedida que rompió todos los parámetros", ha reconocido Sanz, quien ha asegurado que la Administración central también está "muy interesada" en investigar este incendio ante la posibilidad de que "pueda ocurrir en cualquier otro sitio de España".

Con ello, ha asegurado que los equipos de expertos, técnicos e investigadores de la Junta de Andalucía trabajan en analizar esta tipología de incendio que muestra "un altísimo grado de peligrosidad y de imprevisión en cuanto a la velocidad de propagación" para obtener la capacidad de "predecirlo".

"NOS ESPERA UN VERANO MUY DIFÍCIL"

Sanz también ha hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía a la que ha advertido que "nos espera un verano muy difícil", por lo que ha pedido "colaboración, concienciación y responsabilidad" dado que "el 95 por ciento de los incendios tienen que ver con la mano del hombre" aunque "solo un tercio" de ese porcentaje son intencionados.

Con ello, ha reclamado prevención ante posibles negligencias y actuaciones que "de manera imprudente" pueden dar lugar a "incendios devastadores". Según ha recordado, en lo que va de año se han triplicado el número de hectáreas afectadas por incendios con respecto a las mismas fechas de 2025, con 9.500 hectáreas afectadas más.

"El año pasado estábamos, en estas fechas, en 5.000 y --ahora-- estamos en 14.500" hectáreas, ha indicado consejero, que ha contabilizado "97 incendios más" y un total de "428 intervenciones en materia de incendios en lo que va de temporada", aunque la "rápida reacción" ha hecho que el 85 por ciento de los fuegos queden en conatos.