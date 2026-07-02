Acuerdan investigar audios del detenido por el crimen del niño de Garrucha (Almería) y un perfil genético

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ALMERÍA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La juez instructora que investiga la muerte violenta del menor de cuatro años de edad en Garrucha (Almería) en diciembre del pasado año ha ordenado a la Policía Judicial que intervenga cuatro pistas de audio que el detenido por la muerte del pequeño J.D.R.C. remitió al abuelo del niño el día de su desaparición así como que se informe sobre las gestiones realizadas para identificar un perfil genético no identificado.

En un reciente auto, consultado por Europa Press, la titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera determina algunas de las pruebas a practicar tras las peticiones realizadas tanto por el acusado como por el abuelo del menor, que se personó en la causa como acusación particular.

En este sentido, también insta a que se libre oficio para solicitar a la Junta de Andalucía que corrobore si uno de los números de teléfonos a los que se llamó el 3 de diciembre del año pasado --día de los hechos-- se corresponde por el utilizado por los Servicios Sociales.

Así, en caso de confirmarse la correspondencia, pide que se faciliten copias de las grabaciones telefónicas y se identifique al interlocutor que atendió las llamadas para poder llamarlo como testigo, si fuera necesario en el seno de la investigación.

La juez también apunta las gestiones que se realizan para determinar si el perfil de ADN hallado en los ropajes del menor se corresponde con alguna de las personas que vivieran en la casa o a algún familiar que hubiera estado en contacto con Lucas.

En esta línea, se ha acordado librar un oficio a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Almería para que de cuenta de los resultados de las gestiones tendentes a determinar el perfil sin identificar denominado que se correspondería con el de un varón.

La magistrada rechaza cerca de una decena de otras pruebas solicitadas tanto por la defensa del investigado como por la acusación particular al no verlas pertinentes o necesarias, en algunos casos, así como para evitar dilaciones indebidas que pudieran retrasar la causa.

RETIRADA DE TUTELA

Por otra parte, los servicios sociales han acordado finalmente la retirada de la tutela de la bebé que la madre del menor fallecido, también investigada en el caso, tuvo a mediados del pasado mes de mayo, lo que dio lugar a su salida de la prisión donde permanecía arrestada de forma preventiva.

Desde la administración se ha decidido actuar de urgencia al declararse el "desamparo" de la menor, por lo que una administración autonómica de fuera de Andalucía ha asumido su tutela y ha dispuesto que se mantenga su acogimiento familiar.

Cabe señalar que, hasta el momento, B.Y.B.O. también figura como investigada por homicidio y maltrato habitual de su hijo de cuatro años, lo que ha llevado finalmente a los asuntos sociales a retirar a la pequeña del núcleo familiar.