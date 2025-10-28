El Aeropuerto de Almería estrena una ruta con Liverpool con dos vuelos semanales

Una operaria guía un avión en el Aeropuerto de Almería. - AENA

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Almería ha recibido este martes el primer vuelo de la nueva ruta que easyJet operará con Liverpool. Esta conexión tendrá dos frecuencias semanales, martes y sábados.

Según ha informado el gestor aeroportuario Aena en un comunicado, será la tercera conexión que la compañía ofrezca con Reino Unido durante la temporada de invierno, ya que también mantendrá las rutas con Bristol y Londres.

Aena ha señalado que las aerolíneas han programado para este invierno en el Aeropuerto de Almería 284.000 asientos, un 12,4 por ciento más que un año antes. Cerca del 21 por ciento de esas plazas serán para conexiones con el mercado británico, que crece un 89,2 por ciento respecto a la temporada anterior.